Происшествия
Крымчанин может сесть на 10 лет за то, что хранил марихуану в пачках от кофе
Полиция по Крыму сообщает об изъятии у жителя села Лекарственное Симферопольского района партии марихуаны, расфасованной в пачки от кофе.
За это ему грозит до 10 лет заключения.
Информация об этом размещена на сайте МВД России в Крыму.
«Задержан местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании наркосодержащих растений конопли и хранении готовых к употреблению, высушенных растительных наркотиков», – говорится в сообщении.
В полиции утверждают, что по месту жительства мужчины были обнаружены растительные вещества буро-зеленого цвета, которые, согласно результатам экспертизы, оказались марихуаной общей массой около 1 кг.
«В ходе обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили множество кофейных упаковок, доверху набитых марихуаной», – указывают в полиции.
Задержанный в своих показаниям ссылается на то, что все обнаруженные у него вещества предназначены для его собственного употребления.
Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России (незаконное хранение наркотиков в крупных размерах). В настоящее время мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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