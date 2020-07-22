Крымчанин может сесть на 10 лет за то, что хранил марихуану в пачках от кофе

Полиция по Крыму сообщает об изъятии у жителя села Лекарственное Симферопольского района партии марихуаны, расфасованной в пачки от кофе.

За это ему грозит до 10 лет заключения.

Информация об этом размещена на сайте МВД России в Крыму.

«Задержан местный житель, подозреваемый в незаконном выращивании наркосодержащих растений конопли и хранении готовых к употреблению, высушенных растительных наркотиков», – говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что по месту жительства мужчины были обнаружены растительные вещества буро-зеленого цвета, которые, согласно результатам экспертизы, оказались марихуаной общей массой около 1 кг.

«В ходе обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили множество кофейных упаковок, доверху набитых марихуаной», – указывают в полиции.

Задержанный в своих показаниям ссылается на то, что все обнаруженные у него вещества предназначены для его собственного употребления.

Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса России (незаконное хранение наркотиков в крупных размерах). В настоящее время мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму полиция в рамках операции «Мак-2020» нашла коноплю. В Советском районе сотрудники полиции изъяли партию растительных наркотиков.

В Керчи поймали закладчиков наркотиков. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Керчи пресечена преступная деятельность двоих местных жителей, осуществляющих «закладки» психотропных веществ в особо крупном размере.

Полиция Ялты задержала на улице парня под кайфом с запасом «соли». В Ялте сотрудниками полиции задержан подозреваемый в хранении наркотиков.

Главный крымский нарколог отметила улучшение ситуации со снюсами. С января по июнь текущего года в Крыму не зарегистрировано ни одного случая отравления снюсами среди подростков.