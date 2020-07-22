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Власть

Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

15:50 среда, 22 июля 2020
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

фото © ria.ru

При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

Подобный штраф вынесли жительнице Ялты, которая обратилась к правозащитникам. Ее имя в организации не называют из соображений безопасности. По информации женщины, которая возвращалась в Крым из Киева, ее полтора часа допрашивал сотрудник ФСБ в российском пункте пропуска «Перекоп» – напротив украинского КПВВ «Чаплинка».

В итоге крымчанку оштрафовали на 2000 российских рублей за «нарушение правил пересечения Государственной границы России», указано в постановлении, которое в подтверждение публикуют правозащитники.

В постановлении также указано, что «украинский паспорт для въезда (выезда) на полуостров является недействительным для пересечения госграницы России, так как данной гражданке был выдан российский паспорт».

Подтверждение данной информации из других источников отсутствуют. Официальных пояснений российской ФСБ относительно данного инцидента нет.

В начале июля пограничное управление ФСБ России по Крыму сообщило, что зарегистрированных на полуострове крымчан будут штрафовать за попытку перейти границу по украинскому паспорту. В свою очередь Украина не признает российские паспорта, выданные в Крыму, и въехать на материковую часть Украины по ним нельзя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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