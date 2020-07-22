Общество
Какой сегодня праздник 22 июля
фото © pixabay.com
Сегодня, 22 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день мозга (World Brain Day)
Фото pixabay.com
Всемирный день мозга — это ежегодное празднование, отмечаемое 22 июля. Он был учрежден Всемирной федерацией неврологии с целью повышения осведомленности о важности здоровья мозга.
Существует много дней, связанных с неврологическими заболеваниями, которые отмечаются профессиональными организациями в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), национальными организациями и местными министерствами здравоохранения, включая Всемирный день инсульта, День эпилепсии и День бешенства. Эти дни оказались чрезвычайно полезными в деле повышения осведомленности общественности и активизации пропагандистской деятельности во всем мире.
Международный день бокса
Фото golos.ua
Перечень международных дат, посвященных спорту, пополнился в 2017 году еще одним праздником. Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса.
Самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетием до н.э., они запечатлены еще на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причем древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н.э. запечатлел не только боксеров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах – Ведах, Рамаянах и других.
Панкратий Ягодник (Панкратий и Кирилл)
Народный праздник «Панкратий и Кирилл» отмечается 22 июля (по старому стилю - 9 июля). В церковном календаре это день почтения памяти двух святых - священномучеников Панкратия и Кирилла. Другие названия праздника: «День Панкрата», «Панкрат и Кирилл», «Черничный день».
Также сегодня, 22 июля, отмечают такие праздники:
- День защитников неба Москвы
- День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского
- День трудяги
- День находок
- День толстяка и толстушки
- День приближенного значения числа Пи (Approximate Pi Day)
- День гамака (National Hammock Day) в США
- День крысолова (National Rat Catcher's Day) в США
- День конфет фадж (National Penuche Fudge Day) в США
- Национальный день возрождения Польши
- День революции в Гамбии
- День общества в Эсватини (Свазиленд)
- День национальной прессы Азербайджана
- День спунеризма (Spoonerism Day) в США
- День государственного языка в Таджикистане
Сегодня именины празднуют: Пров, Федор, Александр, Андрей, Кирилл, Коприй, Панкрат, Патермуфий.
Что происходило 22 июля в прошлые годы
1099 - крестоносцы образовали Иерусалимское королевство, Готфрид Бульонский был избран его главой.
1918 - чтобы предотвратить потрясения в экономике России, Совнарком выпустил декрет о борьбе со спекуляцией.
1921 - украинский писатель Остап Вишня опубликовал в газете «Селянська правда» свой первый фельетон.
1927 - празднует свой день рождения флагман итальянского футбола клуб «Рома».
1944 - основан Международный валютный фонд (кредитная организация при ООН, предоставляющая денежные средства развивающимся странам при дефиците государственного бюджета, в обмен на выполнение определенных требований).
1946 - был одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данное событие произошло на Международной конференции здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июля).
1959 - первый вылет пассажирского самолета Ан-10, в его конструировании принимал непосредственное участие Олег Константинович Антонов (в конструкции были допущены некоторые неточности, что привело к нескольким катастрофам).
1986 - в британских государственных школах отменены телесные наказания, соответствующее решение приняла палата общин английского парламента.
1997 - православная церковь не может добиться преференций в России, так как Президент Борис Ельцин в этот день блокировал принятие закона о религии, дающий православному духовенству определенные привилегии.
2011 - национальная трагедия в Норвегии: взрыв в Осло около здания норвежского правительства (8 человек погибли, множество раненых) и стрельба в молодежном лагере на острове Утейя (68 человек убиты и многие ранены).
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 июля. Какие праздники будут завтра?
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