Какой сегодня праздник 22 июля

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Сегодня, 22 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день мозга (World Brain Day)

Фото pixabay.com

Всемирный день мозга — это ежегодное празднование, отмечаемое 22 июля. Он был учрежден Всемирной федерацией неврологии с целью повышения осведомленности о важности здоровья мозга.

Существует много дней, связанных с неврологическими заболеваниями, которые отмечаются профессиональными организациями в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), национальными организациями и местными министерствами здравоохранения, включая Всемирный день инсульта, День эпилепсии и День бешенства. Эти дни оказались чрезвычайно полезными в деле повышения осведомленности общественности и активизации пропагандистской деятельности во всем мире.

Международный день бокса

Фото golos.ua

Перечень международных дат, посвященных спорту, пополнился в 2017 году еще одним праздником. Начиная с 2018 года, ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса.

Самые ранние свидетельства подобных состязаний датируются третьим тысячелетием до н.э., они запечатлены еще на шумерских, египетских и минойских рельефах. Причем древнеегипетский рельеф второго тысячелетия до н.э. запечатлел не только боксеров, но и зрителей. Кулачные бои также описывались в древних индийских текстах – Ведах, Рамаянах и других.

Панкратий Ягодник (Панкратий и Кирилл)

Народный праздник «Панкратий и Кирилл» отмечается 22 июля (по старому стилю - 9 июля). В церковном календаре это день почтения памяти двух святых - священномучеников Панкратия и Кирилла. Другие названия праздника: «День Панкрата», «Панкрат и Кирилл», «Черничный день».

Также сегодня, 22 июля, отмечают такие праздники:

- День защитников неба Москвы

- День памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

- День трудяги

- День находок

- День толстяка и толстушки

- День приближенного значения числа Пи (Approximate Pi Day)

- День гамака (National Hammock Day) в США

- День крысолова (National Rat Catcher's Day) в США

- День конфет фадж (National Penuche Fudge Day) в США

- Национальный день возрождения Польши

- День революции в Гамбии

- День общества в Эсватини (Свазиленд)

- День национальной прессы Азербайджана

- День спунеризма (Spoonerism Day) в США

- День государственного языка в Таджикистане

Сегодня именины празднуют: Пров, Федор, Александр, Андрей, Кирилл, Коприй, Панкрат, Патермуфий.

Что происходило 22 июля в прошлые годы

1099 - крестоносцы образовали Иерусалимское королевство, Готфрид Бульонский был избран его главой.

1918 - чтобы предотвратить потрясения в экономике России, Совнарком выпустил декрет о борьбе со спекуляцией.

1921 - украинский писатель Остап Вишня опубликовал в газете «Селянська правда» свой первый фельетон.

1927 - празднует свой день рождения флагман итальянского футбола клуб «Рома».

1944 - основан Международный валютный фонд (кредитная организация при ООН, предоставляющая денежные средства развивающимся странам при дефиците государственного бюджета, в обмен на выполнение определенных требований).

1946 - был одобрен и принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данное событие произошло на Международной конференции здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июля).

1959 - первый вылет пассажирского самолета Ан-10, в его конструировании принимал непосредственное участие Олег Константинович Антонов (в конструкции были допущены некоторые неточности, что привело к нескольким катастрофам).

1986 - в британских государственных школах отменены телесные наказания, соответствующее решение приняла палата общин английского парламента.

1997 - православная церковь не может добиться преференций в России, так как Президент Борис Ельцин в этот день блокировал принятие закона о религии, дающий православному духовенству определенные привилегии.

2011 - национальная трагедия в Норвегии: взрыв в Осло около здания норвежского правительства (8 человек погибли, множество раненых) и стрельба в молодежном лагере на острове Утейя (68 человек убиты и многие ранены).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 июля. Какие праздники будут завтра?

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