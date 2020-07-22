Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +22
море +24

Коронавирус в Крыму

Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым

20:20 среда, 22 июля 2020
Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым

фото © Новости Крыма

Россияне, а также лица без гражданства и иностранцы, прибывшие в Крым из-за границы без справки об отсутствии COVID-19, будут обязаны пройти обследование на территории полуострова в течение трех дней.

Соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым », – говорится в документе.

Справку с отрицательным исследованием на COVID-19 прибывшие на полуостров должны будут предоставить с помощью электронной почты в местное отделение Роспотребнадзора не позднее суток с момента ее получения.

Также в документе говорится, что крымчане, вернувшиеся вывозными международными рейсами из-за рубежа, будут подлежать обязательной двухнедельной обсервации.Новая редакция указа также обязывает работодателей, которые привлекают к труду иностранцев, обеспечить им двухнедельную изоляцию со дня прибытия в Крым, а также медицинское наблюдение.

С 15 июля Аксенов отменил обязательную обсервацию прибывающих из-за границы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки. Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Севастополе за сутки.

В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу. Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.

Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом. За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму мужчину спасли от ампутации ноги. В Крыму хирурги клинического многопрофильного центра Святителя Луки за 2,5 часа операции спасли пациенту ногу, которую могли бы ампутировать.

Коронавирус в Крыму
Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым

Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым

Россияне, а также лица без гражданства и иностранцы, прибывшие в Крым из-за границы без справки об отсутствии COVID-19, будут обязаны пройти обследование на территории полуострова в течение трех дней.

Курортный сезон
Музыка орет всю ночь: в Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума

Музыка орет всю ночь: в Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума фото

В Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума.

Бизнес
СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

СМИ: в Крыму продают поддельную украинскую минеральную воду

В Крыму продают фальсифицированные украинские минеральные воды торговых марок «Моршинская» и «Поляна Квасова».

Коронавирус в Крыму
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации