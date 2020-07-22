Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым

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Россияне, а также лица без гражданства и иностранцы, прибывшие в Крым из-за границы без справки об отсутствии COVID-19, будут обязаны пройти обследование на территории полуострова в течение трех дней.

Соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым », – говорится в документе.

Справку с отрицательным исследованием на COVID-19 прибывшие на полуостров должны будут предоставить с помощью электронной почты в местное отделение Роспотребнадзора не позднее суток с момента ее получения.

Также в документе говорится, что крымчане, вернувшиеся вывозными международными рейсами из-за рубежа, будут подлежать обязательной двухнедельной обсервации.Новая редакция указа также обязывает работодателей, которые привлекают к труду иностранцев, обеспечить им двухнедельную изоляцию со дня прибытия в Крым, а также медицинское наблюдение.

С 15 июля Аксенов отменил обязательную обсервацию прибывающих из-за границы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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