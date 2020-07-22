Происшествия
Иномарка сбила пенсионерку на «зебре» в Симферополе
В Симферополе 72-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате наезда на нее автомобиля на нерегулируемом переходе.
Об этом сообщила пресс-служба городского управления ГИБДД.
«Водитель автомобиля Hyundai Solaris на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода 1948 года рождения, переходившую проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля», – говорится в сообщении.
ДТП произошло рано утром во вторник на улице Киевской в районе автовокзала. В результате столкновения женщина получила травмы головы и грудной клетки, перелом основания черепа, ребер и таза.
По факту ДТП планируется проведение проверки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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