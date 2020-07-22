Госдума приравняла отчуждение территории РФ к экстремизму

Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», направленные на реализацию новых положений Конституции РФ о защите суверенитета и территориальной целостности страны.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, экстремистской деятельностью считается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами.

До принятия закона экстремизмом признавалось, помимо прочего, только нарушение целостности РФ, без уточнения о части ее территории.

Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, однако в связи с принятием поправок в Конституцию эти нормы Уголовного кодекса, а также Кодекса об административных правонарушениях предлагается усовершенствовать.

Соответствующие поправки в УК РФ внесены, их рассмотрение запланировано на осеннюю сессию. Поправками предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ, введя административную преюдицию. Таким образом, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как сейчас.

В случае принятия поправок за призывы против территориальной целостности будут грозить штрафы: для граждан — от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. Эти штрафы будут больше, если призывы осуществлялись в СМИ или интернете. Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уже уголовную ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, в УК РФ предлагается ввести новую статью «Нарушение территориальной целостности РФ». В ней предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности. В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от шести до 10 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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