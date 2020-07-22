Власть
Чтобы не все утонули: в Ялте проводят дополнительную подготовку матросов-спасателей
Дополнительные тренировки и соревнования стали традиционными и эффективными формами подготовки матросов-спасателей Ялтинского региона.
Об этом заявил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов.
«Эту практику мы используем уже третий год подряд, а количество участников таких мероприятий постоянно растет», – заверил он.
По словам Шапортова, в нынешнем году июльская тренировка на Приморском пляже Ялты собрала около 120 спасателей, обучение которых проводили партнеры проекта – инструкторы экстремального плавания из лагеря «Навык», а также команда специалистов по оказанию первой медицинской помощи «REDSET» Медицинской академии КФУ имени Вернадского.
В свою очередь заведующий сектором обеспечения безопасности на водных объектах управления по ГО и ЧС администрации Ялты Валерий Волынец уточнил, что в ходе занятий были отработаны навыки по бросанию спасательного круга и транспортировке утопающего, а также техника его подъема с глубины, оказание первой медицинской помощи пострадавшему и физиологические приемы при спасении.
«Для повышения уровня профессиональной подготовки матросов-спасателей профильные подразделения администрации города приступили к организации целевых тренировок по пляжным территориям с отработкой наиболее часто допускаемых ошибок», – добавил Волынец. Он обратил внимание, что следующие масштабные соревнования по этому направлению намечено провести в конце сентября текущего года в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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