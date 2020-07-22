Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +29
море +23

Власть

Бывший крымский госавтоинспектор пойдет под суд за взятки на 300 тысяч рублей

10:24 среда, 22 июля 2020

Бывший инспектор отдела ГИБДД по городу Саки пойдет под суд за взятки на 300 тысяч рублей.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД МО МВД России «Сакский». Он обвиняется в нескольких эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя (часть 3 статьи 290 УК РФ), – сообщила Постнова. – С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу».

По данным следствия, бывший полицейский с января 2015 по декабрь 2016 года получал через посредников взятки за непривлечение водителей к ответственности за езду в нетрезвом виде. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 300 тысяч рублей.

«Обвиняемый дважды в январе 2015 года получил от двух местных жителей через посредника взятки в размере 100 тысяч рублей каждая, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Крыма. – В декабре 2016 года обвиняемый получил взятку от еще одного местного жителя в размере 100 тысяч рублей».

Преступления были выявлены сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю и МВД по Крыму.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма нашли у рыбаков пять тонн «сомнительной рыбы». На одном из предприятий Черноморского района Крыма обнаружено около пяти тонн рыбы без маркировки и сроков годности, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Киев обвинил двоих крымчан в участии в вооруженном формировании. В Украине заявили, что сообщили о подозрении двум членам «крымского ополчения».

В Крыму атаман Акимов сообщает о полицейской проверке его социальных сетей. В Крыму местный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщает, что полиция начала проверку его социальных сетей и опубликованной там информации.

В Крыму по Долгоруковской яйле разъезжают на машинах, несмотря на запрет. Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили, что граждане заезжают на автомобилях на Долгоруковскую яйлу, несмотря на запрет.

Коронавирус в Крыму
В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Крыму у 18 человек за истекшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом

Улучшений пока нет: в Крыму еще 18 новых заражений коронавирусом

За 21 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в Крыму

Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов просит главу Минэкономразвития России Максима Решетникова помочь решить проблему водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель на полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации