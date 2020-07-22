Власть
Бывший крымский госавтоинспектор пойдет под суд за взятки на 300 тысяч рублей
Бывший инспектор отдела ГИБДД по городу Саки пойдет под суд за взятки на 300 тысяч рублей.
Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД МО МВД России «Сакский». Он обвиняется в нескольких эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя (часть 3 статьи 290 УК РФ), – сообщила Постнова. – С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу».
По данным следствия, бывший полицейский с января 2015 по декабрь 2016 года получал через посредников взятки за непривлечение водителей к ответственности за езду в нетрезвом виде. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 300 тысяч рублей.
«Обвиняемый дважды в январе 2015 года получил от двух местных жителей через посредника взятки в размере 100 тысяч рублей каждая, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Крыма. – В декабре 2016 года обвиняемый получил взятку от еще одного местного жителя в размере 100 тысяч рублей».
Преступления были выявлены сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю и МВД по Крыму.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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