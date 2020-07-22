Аксенов раскритиковал Службу госстройнадзора и сменил ее руководителя

Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике работу Службы государственного строительного надзора республики за большое количество отказов при выдаче разрешений.

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, за предыдущий период нам не удалось организовать прозрачную систему работы данной структуры. Как следствие, служба предоставляла большое количество отказов по обращениям граждан, связанных с выдачей разрешений на строительство и вводом в эксплуатацию объектов. Ни для кого не секрет, что зачастую подобная ситуация создает условия для процветания коррупции. На сегодняшний день четыре сотрудника службы арестованы, а по ряду лиц ведутся расследования», – написал Аксенов.

Глава Крыма принял решение о смене руководителя службы. «Евгений Константинович (Кабанов, вице-премьер) предложил заменить руководящий состав Службы госстройнадзора и провести анализ организационно-правовой структуры ведомства в ближайший месяц. На этот период возглавить службу предложено (замминистра строительства Скорину) Максиму Геннадьевичу», – добавил он.

Кроме того, Аксенов поручил проанализировать все отказы, выданные службой гражданам. «Также следует определить, по какому направлению деятельности Службы государственного строительного надзора выявлено наибольшее количество нарушений, проверить регламенты на соответствие требованиям и так далее», – написал он.

С конца октября прошлого года службой руководил Юрий Прихожанов. До этого он полгода работал в должности первого заместителя руководителя.

23 апреля текущего года в крымском следуправлении СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о взятке в отношении сотрудника Службы госстройнадзора.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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