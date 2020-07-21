Власть
Жириновский предложил закрыть партии, «не признающие Крым Россией»
фото © Радио Свобода
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «закрыть» политические партии, которые не признают Крым частью России.
«После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России», - цитирует лидера партии агентство «Интерфакс».
Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект, который приравнивает к экстремизму действия, направленные на нарушение территориальной целостности России, был внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции.
«Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности», - пояснил Крашенинников журналистам.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко оценил данный законопроект и отметил, что он поможет «отсудить горячие головы», делающие постоянные заявления о статусе полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге ответил на вопрос журналистов по поводу возможной встречи российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского на Крымском полуострове.
Депутат от «Слуги народа» рассказал, что думает Зеленский о подаче воды в Крым. Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко утверждает, что президент Владимир Зеленский дал ему четкий отрицательный ответ относительно подачи днепровской воды в Крым.
Экс-супруг Поклонской не успел подать документы для участия в выборах главы Севастополя. Бывший супруг депутата российской Госдумы из Крыма Натальи Поклонской, кандидат от партии «Народ против коррупции» Иван Соловьев не успел предоставить документы в срок для участия в выборах главы Севастополя.
Шествие «Бессмертного полка» в России отменено. Президент России Владимир Путин принял решение перенести шествие «Бессмертного полка» на следующий год.
Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки
Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.
Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу видео
О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.
Завтра Симферополь на сутки оставят без воды
По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.
В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом
Отдел информационной политики администрации Ялты распространил официальную информацию о состоянии заболевших и мерах профилактики, которые сейчас введены в администрации.
вчера
Аксенов пообещал построить в Крыму три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций
В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в Крыму будут построены три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций.