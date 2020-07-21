Жириновский предложил закрыть партии, «не признающие Крым Россией»

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил «закрыть» политические партии, которые не признают Крым частью России.

«После принятия законопроекта о территориальной целостности России мы изучим программы других партий и обратимся в Минюст с требованием закрыть те из них, кто не признает Крым частью России», - цитирует лидера партии агентство «Интерфакс».

Ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект, который приравнивает к экстремизму действия, направленные на нарушение территориальной целостности России, был внесен в Госдуму во исполнение обновленной Конституции.

«Законопроектом предлагается уточнить терминологию действующего федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», который относит нарушение целостности РФ к экстремистской деятельности», - пояснил Крашенинников журналистам.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко оценил данный законопроект и отметил, что он поможет «отсудить горячие головы», делающие постоянные заявления о статусе полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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