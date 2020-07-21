Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма

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Власти Крыма сильно преувеличивают, заявляя, что на Южном берегу Крыма практически не осталось мест в отелях и гостиницах. Аналогичная ситуация отмечается и в Сочи.

Об этом заявили в Ассоциации туроператоров Крыма, проанализировав загрузку мест размещения на популярных черноморских курортах.

О том, что загрузка отелей на ЮБК достигает 100% заявил неделю назад министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. В Сочи тоже сообщали, что загруженность местных гостиниц достигла предела.

Однако туроператоры утверждают: если дефицит мест и наблюдается, то только в отдельных отелях высшего ценового сегмента.

«Сезон в этом году предельно концентрирован, он меньшей продолжительности, а поэтому наблюдается ажиотаж. Дефицит мест есть, но в отелях высокой категории Сочи. Если же мы посмотрим на отели в том же Геленджике, Анапе и других курортных регионах Краснодарского края, то загрузка тут соответствует стандартным объемам летнего сезона 2019 года, – цититрует «Вестник АТОР» генерального директора Национального туроператора АЛЕАН Илью Уманского. – Сейчас загрузка отелей Анапы в среднем ценовом сегменте – от 50% до 80%, в высоком – 90%. Найти места в отелях можно как на июль, так и на август, как в Сочи, так и на других курортах. Такая же картина и на курортах Крыма».

Его слова подтверждает генеральный директор гостиничной сети «Ателика» Алексей Высоканов, отмечая: хорошая загрузка наблюдается в отелях категории 4 – 5 звезд, в низкобюджетном сегменте спрос гораздо ниже. При этом места и на июль, и на август можно найти в отелях любой ценовой категории.

Кстати, на прошлой неделе уровень продаж мест в Крыму и Сочи резко просел: в СМИ появилась информация о скором возобновлении сообщения с Турцией. Когда стало ясно, что открытие этого направления откладывается, интерес к черноморскому побережью России восстановился.

Но в целом, подчеркивают эксперты, сегодняшняя ситуация соответствует традиционным для этого времени года показателям спроса и загрузки на черноморских курортах.

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