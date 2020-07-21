Власти Ялты назвали парки и скверы, которые хотят «капитально отремонтировать»

До конца года в Большой Ялте обещают провести капитальный ремонт в восьми парках и скверах.

Об этом сообщил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

«Планируется отремонтировать 8 общественных и 2 дворовых территории. По всем объектам разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Мероприятия проводятся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», – сообщил он в Фейсбуке.

По его информации, среди объектов, которые предполагается капитально отремонтировать – сквер «Городской сад», сквер им. Калинина, парк им. Годлевского (Алупка), сквер им. Пушкина (Гурзуф), Симеизский парк, сквер им. Данилевского (10-й микрорайон), сквер на ул. Стахановская (Массандра), парк М. П. Чеховой.

«На всех объектах предполагается дополнительное озеленение, ремонт пешеходных дорожек и лестниц, установка уличного освещения, установка урн, скамеек, иных малых архитектурных форм и прочее», – добавил Имгрунт.

Он также сообщи, что будет проводиться ремонт дворовых территорий на улице Крупской в районе домов № 36, 42, 38 корп. 1, 2, 3, 4, 5. По этим объектам, как утверждает глава Ялты, разработана проектно-сметная документация, которая сейчас проходит экспертизу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополь на сутки останется без воды. По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.

Часть Алушты останется без водоснабжения на этой неделе. В Алуште 21 июля с 21:00 до 5:00 22 июля возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения из-за аварийных работ.

Власти Крыма рассказали, как используют Северо-Крымский канал. Часть Северо-Крымского канала, которая расположена на территории полуострова, используют для обеспечения водой восточных регионов Крыма.

В Симферополе уже готовятся к отопительному сезону. На сегодня в Симферополе продолжаются проверки городских котельных и систем отопления в многоквартирных домах.