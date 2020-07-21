Власть
Власти Крыма решили развивать пользование электромобилями
Вице-премьер Крыма Ирина Кивико предложила установить льготу по уплате транспортного налога на электрокары, разрабатывается также законопроект о развитии электротранспорта, сообщила пресс-служба Центра городских компетенций российского Агентства стратегических исследований (АСИ).
«В правительстве Крыма уже давно думали о развитии электротранспорта в регионе, бизнес тоже уже готов. Однозначно можно установить льготу по транспортному налогу на эту технику, также посмотрим, просчитаем, какие еще льготы можем предложить», – сказала Кивико, которая приняла участие в марафоне городских изменений #Urbansprint.
Кивико призвала крымских отельеров подключиться к программе по развитию электротранспорта в регионе: «Мы будем готовы поддерживать всех, но я думаю, что если всего два отеля будут покупать электротранспорт, этого будет недостаточно. Я посмотрела, сколько занимает места электрозаправка – мы можем под них вдоль трассы, начиная с аэропорта и до Ялты, выделить землю. Вопросы с электроподключением будем решать на правительственном уровне».
Сообщается, что в марафоне городских изменений #Urbansprint в Алуште приняли участие около 200 отельеров и свыше 100 глав населенных пунктов Крыма.
«Вместе с урбанистами, экологами и экспертами по формированию городских пространств они обсуждали вопросы здорового города, городской мобильности, а также формирования и сохранения зелено-водного каркаса населенных пунктов», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ялту и Алушту пообещали связать морским электросудном. Между курортными городами Крыма будет курсировать экологически чистое судно на электрическом двигателе.
«ВАД» изменил схему движения по «Тавриде» на границе с Севастополем. Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – компания «ВАД» – изменил схему движения транспорта по дороге на границе с Севастополем.
В один из районов Керчи перестали ходить троллейбусы, украли электроподстанцию. Несколько недель в Керчи троллейбусы не едут в район Войкова. Причина – электроподстанцию, которая обеспечивала эту троллейбусную линию, неизвестные разобрали и увезли.
В Симферополе возобновили круглосуточный троллейбусный «экспресс» из аэропорта. Предприятие «Крымтроллейбус» сообщает о возобновлении с 17 июля в Симферополе движения круглосуточного маршрута №20 «Экспресс» от нового терминала аэропорта до железнодорожного вокзала.
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса
За 20 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ
Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.
В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом
Отдел информационной политики администрации Ялты распространил официальную информацию о состоянии заболевших и мерах профилактики, которые сейчас введены в администрации.
22 часа назад
Коронавирус в Ялте: все подробности
16 часов назад
Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма
Военно-морской флот России отправил в Сирию группу тренированных военных дельфинов предположительно из Севастополя.