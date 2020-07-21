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Власть

Власти Крыма решили развивать пользование электромобилями

09:39 вторник, 21 июля 2020

Вице-премьер Крыма Ирина Кивико предложила установить льготу по уплате транспортного налога на электрокары, разрабатывается также законопроект о развитии электротранспорта, сообщила пресс-служба ​Центра городских компетенций российского Агентства стратегических исследований (АСИ).

«В правительстве Крыма уже давно думали о развитии электротранспорта в регионе, бизнес тоже уже готов. Однозначно можно установить льготу по транспортному налогу на эту технику, также посмотрим, просчитаем, какие еще льготы можем предложить», – сказала Кивико, которая приняла участие в марафоне городских изменений #Urbansprint.

Кивико призвала крымских отельеров подключиться к программе по развитию электротранспорта в регионе: «Мы будем готовы поддерживать всех, но я думаю, что если всего два отеля будут покупать электротранспорт, этого будет недостаточно. Я посмотрела, сколько занимает места электрозаправка – мы можем под них вдоль трассы, начиная с аэропорта и до Ялты, выделить землю. Вопросы с электроподключением будем решать на правительственном уровне».

Сообщается, что в марафоне городских изменений #Urbansprint в Алуште приняли участие около 200 отельеров и свыше 100 глав населенных пунктов Крыма.

«Вместе с урбанистами, экологами и экспертами по формированию городских пространств они обсуждали вопросы здорового города, городской мобильности, а также формирования и сохранения зелено-водного каркаса населенных пунктов», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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