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Власти Крыма нашли у рыбаков пять тонн «сомнительной рыбы»
На одном из предприятий Черноморского района Крыма обнаружено около пяти тонн рыбы без маркировки и сроков годности, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
По данным ведомства, предприятие на котором найден товар сомнительного качества, занимается выловом, переработкой, хранением и реализацией рыбы и морепродуктов.
«В ходе проверки обнаружено 4 913 кг рыбной продукции разного вида (кефаль, сельдь, ставрида, окунь, другие), хранящихся в холодильной камере предприятия с нарушениями, подпадающими под действие законов РФ, приказов и других нормативных актов, а также международных документов», – говорится в сообщении.
В частности, в холодильной камере находилась продукция с истекшим сроком годности, без маркировки с указанием даты выработки и иной обязательной информации, а также продукция, на которую отсутствовали электронные ветеринарно-сопроводительные документы.
Кроме того, хранение осуществлялось с нарушениями, без соблюдения необходимого расстояния от стен камеры и приборов. Вся продукция изъята из оборота.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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