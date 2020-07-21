Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +27
море +25

Власть

Власти Крыма нашли у рыбаков пять тонн «сомнительной рыбы»

14:13 вторник, 21 июля 2020

На одном из предприятий Черноморского района Крыма обнаружено около пяти тонн рыбы без маркировки и сроков годности, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, предприятие на котором найден товар сомнительного качества, занимается выловом, переработкой, хранением и реализацией рыбы и морепродуктов.

«В ходе проверки обнаружено 4 913 кг рыбной продукции разного вида (кефаль, сельдь, ставрида, окунь, другие), хранящихся в холодильной камере предприятия с нарушениями, подпадающими под действие законов РФ, приказов и других нормативных актов, а также международных документов», – говорится в сообщении.

В частности, в холодильной камере находилась продукция с истекшим сроком годности, без маркировки с указанием даты выработки и иной обязательной информации, а также продукция, на которую отсутствовали электронные ветеринарно-сопроводительные документы.

Кроме того, хранение осуществлялось с нарушениями, без соблюдения необходимого расстояния от стен камеры и приборов. Вся продукция изъята из оборота.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму атаман Акимов сообщает о полицейской проверке его социальных сетей. В Крыму местный активист, атаман общественной организации «Крымское казачество» Сергей Акимов сообщает, что полиция начала проверку его социальных сетей и опубликованной там информации.

В Крыму по Долгоруковской яйле разъезжают на машинах, несмотря на запрет. Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Крыма обнаружили, что граждане заезжают на автомобилях на Долгоруковскую яйлу, несмотря на запрет.

Бывший симферопольский инспектор получил тюремный срок за взятку. В крымской столице осужден бывший сотрудник ГИБДД за взятку в размере 35 тысяч рублей.

В Ялте прокуратура подала в суд на городскую администрацию. Прокуратура Крыма подала иск в суд с требованием к властям Ялты – отремонтировать аварийную подпорную стену.

Странности
Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу

Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу видео

О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.

Власть
Завтра Симферополь на сутки оставят без воды

Завтра Симферополь на сутки оставят без воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.

Курортный сезон
Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма

Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма

Власти Крыма сильно преувеличивают, заявляя, что на Южном берегу Крыма практически не осталось мест в отелях и гостиницах. Аналогичная ситуация отмечается и в Сочи.

Власть
В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму

В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге ответил на вопрос журналистов по поводу возможной встречи российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского на Крымском полуострове.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации