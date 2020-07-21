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Происшествия

В Ялте спасатели сняли с дерева женщину, полезшую спасать кота

15:23 вторник, 21 июля 2020
Ялта

В службу спасения поступила информация о том, что в г. Ялта женщина залезла на дерево с целью снять кота и не может самостоятельно спуститься.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

Так, вчера в 21:25 в службу спасения поступила информация о том, что в г. Ялта женщина залезла на дерево с целью снять кота, и не может самостоятельно спуститься. Требуется помощь спасателей.

Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, к месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4 спасателей и 1 единицы техники.

— По прибытии на место происшествия выяснилось, что пострадавшая находится на высоте около 10-12 метров. Спасатели, используя трехколенную лестницу, эвакуировали пострадавшую с дерева. В медицинской помощи она не нуждалась, — рассказал министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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