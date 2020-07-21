В Севастополе знаки прячутся от людей

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Нарушений правил дорожного движения в Севастополе было бы гораздо меньше, если бы все дорожные знаки были хорошо видны.

В этом уверен председатель РОО «Дорожный контроль - Севастополь» Максим Мишин.

В июне этого года, когда на заседании Заксобрания вскипела волна недовольства работой эвакуаторов и сложившейся системой выкупа задержанных автомобилей, вице-спикер Татьяна Лобач высказала мнение, что многие знаки в городе вообще «появляются ниоткуда, чтобы создать условия» для эвакуации. В минувший четверг, когда депутаты и официальные лица, отвечающие за дороги, собрались на расширенное заседание комитета по городскому хозяйству, чтобы обсудить больные вопросы организации дорожного движения, один из присутствующих рассказал историю о человеке, который поставил свою машину на привычное место «под штабом флота», а за время его отсутствия на этом месте появился запрещающий знак и машину увезли. Эта история еще раз подтверждает, что высказанные Татьяной Лобач подозрения родились не на пустом месте.

Однако даже многие из тех знаков, которые по городу не блуждают, поставлены довольно хитро. Вопрос об этом поднял на заседании комитета Максим Мишин.

«Посмотрите на Большую Морскую, которую только что открыли - многие знаки там просто не видны. У меня 20 лет стажа, но я их не вижу. Если поворачивать с площади Ушакова к гостинице «Украина», вы не увидите, что с правой стороны стоит знак «остановка запрещена» - во-первых, из-за поворота, а во-вторых, из-за дерева, которое его заслоняет. И таких знаков, закрытых зеленью, очень много, и все это влияет на безопасность дорожного движения. У нас в центре города бардак полнейший», - сказал Мишин.

Согласился с ним и глава комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин.

«У меня тоже 100-процентное зрение, но знаки на Большой Морской мне очень сложно разглядеть», - подтвердил он.

Начальник ГИБДД Денис Разоренов на это ответил, что работы на Большой Морской вообще велись без учета мнения ГИБДД, представителей которой даже не включили в состав наблюдательного совета.

«Мы трижды вносили свои предложения подрядчику, но нас не услышали», - сказал он.

В тексте использованы материалы: Форпост

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