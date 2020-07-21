Власть
В Севастополе забыли отправить на отдых детей из льготных категорий
В Севастополе забыли отправить на отдых детей из льготных категорий – тех, кому положены путевки за счет бюджета.
На аппаратном совещании при губернаторе выяснилось, что чиновники «упустили из виду» 53 ребенка: их не внесли в списки первого заезда и вряд ли смогут «втиснуть» в новые – вторая смена во всех лагерях полностью укомплектована.
Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с лагерем «Ласпи»: учреждение должно было принять 250 детей льготных категорий, но 15 июля лагерь не открылся.
Сначала в правительстве города заявили, что заезд перенесен на несколько дней «с целью проведения дополнительных исследований и мероприятий по обеспечению безопасности детей», а уже на следующий день сообщили для обеспечения пожарной безопасности корпусов круглогодичного пребывания понадобится, минимум, 2 недели.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Многодетным семьям в Крыму пообещали субсидию на покупку школьной формы. Многодетные семьи в Крыму получат от государства субсидию на покупку школьной формы.
Стандарт на школьную форму планируется утвердить в России к концу осени. Минпромторг намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября.
В Севастополе приостановили заезд в лагерь «Ласпи». 240 севастопольских детей отправились в первую смену оздоровительного лагеря «Горный», сообщает НТС. При этом заезд в лагерь «Ласпи», который должен был состояться15 июля, откладывается на неопределенный срок.
Смены в «Артеке» в этом году будут сокращены. Продолжительность смен в международном детском центре «Артек» в 2020 году будет сокращена, сообщил Сергей Аксенов.
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О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.
Завтра Симферополь на сутки оставят без воды
По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.
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