В Севастополе забыли отправить на отдых детей из льготных категорий – тех, кому положены путевки за счет бюджета.

На аппаратном совещании при губернаторе выяснилось, что чиновники «упустили из виду» 53 ребенка: их не внесли в списки первого заезда и вряд ли смогут «втиснуть» в новые – вторая смена во всех лагерях полностью укомплектована.

Напомним, на прошлой неделе разгорелся скандал с лагерем «Ласпи»: учреждение должно было принять 250 детей льготных категорий, но 15 июля лагерь не открылся.

Сначала в правительстве города заявили, что заезд перенесен на несколько дней «с целью проведения дополнительных исследований и мероприятий по обеспечению безопасности детей», а уже на следующий день сообщили для обеспечения пожарной безопасности корпусов круглогодичного пребывания понадобится, минимум, 2 недели.

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