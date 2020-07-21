Власть
В Севастополе три дня будут перекрывать рейд
В Севастополе с 22 по 24 июля ожидается перекрытие рейда Севастопольской бухты в связи с репетицией парада ко Дню Военно-Морского Флота.
Движение катеров и паромов через бухту будет приостановлено 22 июля с 16:00 до 18:30, а также 23 и 24 июля с 9:00 до 13:00. На время перекрытия департаментом транспорта будет организована работа компенсационных автобусов.
В свою очередь, транспортники Севастополя просят горожан учитывать непростую ситуацию с заторами на дорогах в направлении Северной стороны и заранее планировать свое рабочее время и маршрут.
Напомним, День Флота в 2020 году пройдет 26 июля. Начнется праздник с обхода парадного строя, в ходе которого командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравит личный состав с Днем Военно-Морского Флота России.
В тексте использованы материалы: Форпост
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