В Саках средь бела дня украли плитку с тротуара

Глава администрации Сак Александр Овдиенко выложил на своей странице в Facebook фото, на котором видно, как группа людей снимает плитку и складирует в прицеп автомобиля.

«Обращаюсь к водителю данного транспортного средства. ПЛИТКУ НАДО ВЕРНУТЬ И УЛОЖИТЬ НА МЕСТО!» — написал Овдиенко.

Местные жители в комментариях не скрывают возмущения.

«Они вернут и снимут там, где нет камер. Сразу в полицию. А потом всему городу публично рассказать о наказании», — предложил один из пользователей соцсети.«Народ совсем обнаглел, средь бела дня!», — пишет другой.

Александр Овдиенко в свою очередь отметил, что администрация обратилась в полицию, но пока предлагает вернуть украденное добровольно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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