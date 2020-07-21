Происшествия
В лобовом ДТП в Крыму пострадало четыре человека
Четыре человека получили травмы разной степени тяжести в аварии, которая случилась накануне вечером в Бахчисарайском районе.
Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.
По информации правоохранителей, ДТП произошло около половины десятого вечера на трассе между селами Почтовое и Песчаное. 21-летний водитель за рулем ВАЗ 21099 выехал на полосу встречного движения, где сначала зацепил ехавший навстречу ВАЗ 21102, а затем по инерции врезался в двигавшийся следом автомобиль Geely MP.
В результате ДТП пострадали водитель и 31-летний пассажир ВАЗ 21099: у обоих закрытые черепно-мозговые травмы, у пассажира также ушиб живота. 20-летний водитель Geely получил ушиб грудной клетки и ампутацию фаланги на правой руке, а 48-летний пассажир Geely отделался закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами лица.
Как ранее сообщалось, только за выходные дни на прошлой неделе в Крыму в дорожно-транспортных происшествиях погибло четыре человека и пострадали еще 20 человек, а всего на субботу и воскресенье пришлось 40% всех аварий за неделю.
В тексте использованы материалы: МК
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште внезапно остановилось колесо обозрения: шесть человек застряли. Шесть человек застряли на остановившемся из-за отключения электроэнергии колесе обозрения в Алуште.
Хозяйка дома в Алуште отшлепала веником недовольных туристов. Хозяйка частного дома в Алуште веником прогнала недовольных туристок.
За неделю в Крыму утонули шесть человек. Еще шесть человек, в происшествиях на воде, удалось спасти.
В Крыму Lada врезалась в прицеп трактора: водитель серьезно пострадал. В Нижнегорском районе легковой автомобиль врезался в прицеп трактора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу видео
О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.
Завтра Симферополь на сутки оставят без воды
По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.
Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма
Власти Крыма сильно преувеличивают, заявляя, что на Южном берегу Крыма практически не осталось мест в отелях и гостиницах. Аналогичная ситуация отмечается и в Сочи.
В мэрии Ялты - массовое заражение коронавирусом
Отдел информационной политики администрации Ялты распространил официальную информацию о состоянии заболевших и мерах профилактики, которые сейчас введены в администрации.
вчера
В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге ответил на вопрос журналистов по поводу возможной встречи российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского на Крымском полуострове.