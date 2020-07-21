В лобовом ДТП в Крыму пострадало четыре человека

Четыре человека получили травмы разной степени тяжести в аварии, которая случилась накануне вечером в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

По информации правоохранителей, ДТП произошло около половины десятого вечера на трассе между селами Почтовое и Песчаное. 21-летний водитель за рулем ВАЗ 21099 выехал на полосу встречного движения, где сначала зацепил ехавший навстречу ВАЗ 21102, а затем по инерции врезался в двигавшийся следом автомобиль Geely MP.

В результате ДТП пострадали водитель и 31-летний пассажир ВАЗ 21099: у обоих закрытые черепно-мозговые травмы, у пассажира также ушиб живота. 20-летний водитель Geely получил ушиб грудной клетки и ампутацию фаланги на правой руке, а 48-летний пассажир Geely отделался закрытой черепно-мозговой травмой и ссадинами лица.

Как ранее сообщалось, только за выходные дни на прошлой неделе в Крыму в дорожно-транспортных происшествиях погибло четыре человека и пострадали еще 20 человек, а всего на субботу и воскресенье пришлось 40% всех аварий за неделю.

В тексте использованы материалы: МК

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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