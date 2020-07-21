Коронавирус в Крыму
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В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса
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За 20 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 20 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. 5 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 1 — прибывший из другого субъекта РФ), 2 заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здоровых лиц, 1 случай завозной из-за рубежа.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции. 64 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 708 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 116 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1050 человек.Выздоровевших за весь период – 734 человека», — сообщил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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