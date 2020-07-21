В Крыму туристку на матрасе унесло в море на полкилометра

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Специалисты «Крым-СПАС» оказали помощь женщине, которую унесло в море на надувном матрасе в поселке Заозерное (Евпатория).

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Спасатели обнаружили подающую сигналы о помощи женщину во время патрулирования прибрежной полосы в районе пляжа.

«Выяснилось, что женщину сильным ветром унесло в море на расстояние порядка 400 метров, от попыток грести к берегу пострадавшая обессилела. Спасатели подняли на борт пострадавшую и эвакуировали на берег. С женщиной проведена профилактическая беседа. В медицинской помощи не нуждалась», – говорится в сообщении.

Кроме того, в районе пляжа Лазурный берег в Евпатории на расстоянии 450 метров от берега спасатели обнаружили двух женщин на прогулочном катамаране, которых порывами ветра уносит в море.

Сотрудники «Крым-СПАС» отбуксировали катамаран к берегу и провели с женщинами профилактическую беседу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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