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Власть

В Крыму похвастались, что ликвидировали нелегальный скотомогильник

20:18 вторник, 21 июля 2020
Саки

Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района. В результате в с. Михайловка Сакского района вблизи ТСН «Урожай (садоводческий)» обнаружена яма, в которой находились биологические отходы (кости осевого и периферического скелета крупного рогатого скота, кости черепа).

Собранные биоотходы направлены для утилизации в инсинераторе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр». На местах, где находились биоотходы, проведена дезинфекция.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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