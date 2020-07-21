В Крыму похвастались, что ликвидировали нелегальный скотомогильник

Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.

Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района. В результате в с. Михайловка Сакского района вблизи ТСН «Урожай (садоводческий)» обнаружена яма, в которой находились биологические отходы (кости осевого и периферического скелета крупного рогатого скота, кости черепа).

Собранные биоотходы направлены для утилизации в инсинераторе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр». На местах, где находились биоотходы, проведена дезинфекция.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров. Ветеринары Крыма во время мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное стадо крупного рогатого скота в количестве 65 голов.

Крым планирует поставлять сухофрукты в Сибирь. Республика Крым может поставлять в Красноярский край сухофрукты.

Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус. Крымчане смогут проверить животных на COVID-19 в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.

В Крыму заработал креветочный инкубатор. В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан» заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei.