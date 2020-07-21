Власть
В Крыму похвастались, что ликвидировали нелегальный скотомогильник
Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района.
Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии РК.
Специалисты ГБУ РК «Сакский районный ветеринарный лечебно-профилактический центр» провели мероприятия по сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов на территории Сакского района. В результате в с. Михайловка Сакского района вблизи ТСН «Урожай (садоводческий)» обнаружена яма, в которой находились биологические отходы (кости осевого и периферического скелета крупного рогатого скота, кости черепа).
Собранные биоотходы направлены для утилизации в инсинераторе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр». На местах, где находились биоотходы, проведена дезинфекция.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров. Ветеринары Крыма во время мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное стадо крупного рогатого скота в количестве 65 голов.
Крым планирует поставлять сухофрукты в Сибирь. Республика Крым может поставлять в Красноярский край сухофрукты.
Крымчанам советуют проверить своих животных на коронавирус. Крымчане смогут проверить животных на COVID-19 в Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории.
В Крыму заработал креветочный инкубатор. В Крыму на базе сельхозкооператива «Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан» заработал первый и единственный в Европе инкубатор по производству малька креветки Vannamei.
Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки
Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.
Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу видео
О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.
Завтра Симферополь на сутки оставят без воды
По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.
Крупное ДТП в Крыму: погибло два человека
Два человека погибли и двое пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Красногвардейском районе Крыма.
6 часов назад
В Крыму объяснили странные цены на отдых
13 часов назад
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса
12 часов назад
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России
13 часов назад
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
10 часов назад
Ливень затопил дома и размыл дороги в Бахчисарае
9 часов назад
«Ляжем под экскаваторы»: крымчане рассказали о защите местной реки
Жители села Межгорье Белогорского района сообщают, что работы по так называемой расчистке русла местной реки Бурульча удалось остановить.