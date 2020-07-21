Курортный сезон
Развитие сюжета: Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек ● Большинство крымских пляжей нужно срочно реконструировать ● Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен ● Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура ● В Крыму решили, что смогут спокойно принимать по 8 млн туристов в год
В Крыму объяснили странные цены на отдых
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На стоимость отдыха в крымских отелях и гостиницах в этом году повлияли два ключевых фактора - пандемия COVID-19 и действие так называемого «принципа остаточности».
Так думает глава Комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Свои мысли он озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму».
Он объяснил, что цены на высокий сезон отельеры формируют после новогодних праздников. Именно тогда нужно позаботиться о своем будущем отпуске - покупать путевки или бронировать отели.
«Все основные туристические выставки в России и за границей проходят в конце зимы или в начале весны. На них видно, как происходит ценообразование и продажа путевок. В этот же период можно забронировать отдых по минимальной цене. Тот ажиотаж, который поднялся за последние три-две недели в Крыму – принцип остаточности.
Руководители отелей всегда оставляют в запасе небольшой номерной фонд на летний период, чтобы понимать, за сколько можно их продать в сезон, - объяснил Черняк. - Сейчас более 90% отелей уже занято, а оставшиеся номера продают по принципу «кто даст больше».
Глава комитета отметил, что поднятием цен отельеры стараются вернуть себе прибыль, которую они недополучили в апреле, мае и июне. Такая ситуация наблюдается не только в Крыму, но и в Краснодарском крае.
При этом, по словам Черняка, такие цены не испугают туристов в будущем, так как многие из них бронируют отдых заранее, зная о принципах формирования цен.
Туристический сезон в Крыму стартовал сразу «с высокой точки» - этот факт эксперты отмечали еще в начале месяца. Такой ажиотаж специалисты объясняют в первую очередь закрытыми из-за COVID-19 границами.
Помимо собственно высокого спроса, знатоки туристической отрасли обратили внимание на изменения в составе турпотока: в Крым поехали совершенно нетипичные для полуострова туристы.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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