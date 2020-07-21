Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +25
море +24

Курортный сезон

В Крыму объяснили странные цены на отдых

09:08 вторник, 21 июля 2020
В Крыму объяснили странные цены на отдых

фото © www.gintur.com

На стоимость отдыха в крымских отелях и гостиницах в этом году повлияли два ключевых фактора - пандемия COVID-19 и действие так называемого «принципа остаточности».

Так думает глава Комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Свои мысли он озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он объяснил, что цены на высокий сезон отельеры формируют после новогодних праздников. Именно тогда нужно позаботиться о своем будущем отпуске - покупать путевки или бронировать отели.

«Все основные туристические выставки в России и за границей проходят в конце зимы или в начале весны. На них видно, как происходит ценообразование и продажа путевок. В этот же период можно забронировать отдых по минимальной цене. Тот ажиотаж, который поднялся за последние три-две недели в Крыму – принцип остаточности.

Руководители отелей всегда оставляют в запасе небольшой номерной фонд на летний период, чтобы понимать, за сколько можно их продать в сезон, - объяснил Черняк. - Сейчас более 90% отелей уже занято, а оставшиеся номера продают по принципу «кто даст больше».

Глава комитета отметил, что поднятием цен отельеры стараются вернуть себе прибыль, которую они недополучили в апреле, мае и июне. Такая ситуация наблюдается не только в Крыму, но и в Краснодарском крае.

При этом, по словам Черняка, такие цены не испугают туристов в будущем, так как многие из них бронируют отдых заранее, зная о принципах формирования цен. 

Туристический сезон в Крыму стартовал сразу «с высокой точки» - этот факт эксперты отмечали еще в начале месяца.  Такой ажиотаж специалисты объясняют в первую очередь закрытыми из-за COVID-19 границами. 

Помимо собственно высокого спроса, знатоки туристической отрасли обратили внимание на изменения в составе турпотока: в Крым поехали совершенно нетипичные для полуострова туристы. 

В тексте использованы материалы: lenta.ru

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Большинство крымских пляжей нужно срочно реконструировать. 90% пляжей Южного берега Крыма нуждаются если не в срочной реконструкции, то в немедленной экспертизе.

Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен. Отдых в переполненном туристами Крыму опасен – об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура. Чтобы крымские отельеры, размещающие туристов в гостевых домах на участках под ИЖС, могли выйти из тени, необходимо, в первую очередь, ликвидировать сумбур в законодательстве.

В Крыму решили, что смогут спокойно принимать по 8 млн туристов в год. В течение года Крым может принять около восьми миллионов туристов – это идеальное число, которое не скажется на качестве предоставляемых услуг.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса

За 20 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

Коронавирус в Крыму
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.

Власть
Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма

Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма

Военно-морской флот России отправил в Сирию группу тренированных военных дельфинов предположительно из Севастополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации