В Крыму объяснили странные цены на отдых

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На стоимость отдыха в крымских отелях и гостиницах в этом году повлияли два ключевых фактора - пандемия COVID-19 и действие так называемого «принципа остаточности».

Так думает глава Комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. Свои мысли он озвучил в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он объяснил, что цены на высокий сезон отельеры формируют после новогодних праздников. Именно тогда нужно позаботиться о своем будущем отпуске - покупать путевки или бронировать отели.

«Все основные туристические выставки в России и за границей проходят в конце зимы или в начале весны. На них видно, как происходит ценообразование и продажа путевок. В этот же период можно забронировать отдых по минимальной цене. Тот ажиотаж, который поднялся за последние три-две недели в Крыму – принцип остаточности.

Руководители отелей всегда оставляют в запасе небольшой номерной фонд на летний период, чтобы понимать, за сколько можно их продать в сезон, - объяснил Черняк. - Сейчас более 90% отелей уже занято, а оставшиеся номера продают по принципу «кто даст больше».

Глава комитета отметил, что поднятием цен отельеры стараются вернуть себе прибыль, которую они недополучили в апреле, мае и июне. Такая ситуация наблюдается не только в Крыму, но и в Краснодарском крае.

При этом, по словам Черняка, такие цены не испугают туристов в будущем, так как многие из них бронируют отдых заранее, зная о принципах формирования цен.

Туристический сезон в Крыму стартовал сразу «с высокой точки» - этот факт эксперты отмечали еще в начале месяца. Такой ажиотаж специалисты объясняют в первую очередь закрытыми из-за COVID-19 границами.

Помимо собственно высокого спроса, знатоки туристической отрасли обратили внимание на изменения в составе турпотока: в Крым поехали совершенно нетипичные для полуострова туристы.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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