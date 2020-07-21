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Происшествия

В Крыму мужчину спасли от ампутации ноги

17:11 вторник, 21 июля 2020

В Крыму хирурги клинического многопрофильного центра Святителя Луки за 2,5 часа операции спасли пациенту ногу, которую могли бы ампутировать.

Теперь мужчина снова сможет ходить, сообщили в пресс-службе КФУ им. Вернадского.

Изначально мужчина лечился три недели в больнице по месту жительства в Красноперекопске. Предварительный диагноз врачей – поясничная радикулопатия – заболевание, поражающее корешки спинномозговых нервов. После того, как состояние пациента ухудшилось, врачи направили его в Симферополь для ампутации ноги, но мужчина по собственной инициативе обратился в другую клинику. Там у него диагностировали тромб в одном из кровеносных сосудов ноги и решили попробовать сохранить конечность.

«По жизненным показаниям мы провели тромбэндартерэктомию (методика удаления атеросклеротических бляшек – ред.) из подвздошно-бедренно-подколенной артерии, протезирование бедренной артерии ПТФЭ-протезом с редрессацией устья глубокой бедренной артерии», - рассказал профессор медцентра Вячеслав Михайличенко, руководивший операцией.

В результате вмешательства врачей и использования современного оборудования и сосудистых протезов, операция прошла успешно.

«На данный момент пациент чувствует себя хорошо, начал ходить, боли исчезли, нога полностью восстановилась, - пояснили в пресс-службе вуза. – Клинический прогноз благоприятный».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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