Власть
В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму
фото © Новости Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге ответил на вопрос журналистов по поводу возможной встречи российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского на Крымском полуострове.
В понедельник, 20 июля, Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. По данным СМИ, Зеленский находится на отдыхе в Херсонской области на острове Бирючий. Украинские журналисты предположили, что два президента могут провести тайную встречу в Крыму.
«Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно», - цитирует Кулебу РИА Новости.
По словам главы МИД Украины, в этой ситуации встреча двух президентов скорее «немыслима», поскольку «Путин поехал в Крым для усиления военного присутствия на полуострове».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Киеве назвали условие возможной встречи Путина и Зеленского в Крыму
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге ответил на вопрос журналистов по поводу возможной встречи российского президента Владимира Путина и главы украинского государства Владимира Зеленского на Крымском полуострове.