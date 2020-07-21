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В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

09:07 вторник, 21 июля 2020
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

фото © www.popmech.ru

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

В публикации утверждается, что Россия ведет «подготовку подводного плацдарма как элемента тотального контроля за Черным морем и переноса предстоящего противостояния не только в космос, но и под воду». Некоторое оборудование, предназначенное в том числе для наблюдения за оружием вероятного противника, например, системы «Дельта-МГА», согласно украинским экспертам, размещаются на объектах газопровода «Турецкий поток» и, возможно, будут установлены на «Голубом потоке».

В исследовании вспоминается советская концепция трех рубежей системы освещения надводной обстановки: первом (океанской операционной зоне), втором (дальней морской операционной зоне) и третьем (ближней морской операционной зоне). Согласно Гайдуку и его соавторам, Россия на Черном море развертывает оборудование, предназначенное для третьей зоны.

В публикации перечисляется соответствующая техника. Так, утверждается, что в начале 2019 года в северо-западной части моря на расстоянии около 200 километров от береговой линии российская сторона развернула пассивный гидроакустический комплекс МГК-608, позволяющий в радиусе около 200 километров контролировать надводную и подводную обстановку в северо-западной и западной акватории Черного моря.

В регионе, согласно исследованию, продолжается размещение стационарных гидроакустических комплексов «Рациональность-ВГ5», которые «с большой вероятностью» будут интегрированы в российскую Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО). «На сегодняшний день известно о завершении строительства инфраструктуры центра управления этим комплексом. Организационно он будет входить в состав Новороссийской военно-морской базы. В перспективе РФ планирует развернуть еще один такой комплекс на мысе Сарыч», — пишет Defence Express.

Утверждается, что с начала 2014 года Россия в акватории вблизи Сочи разместила 20 автономных гидроакустических станций «Амга-М», предназначенных «для поиска, обнаружения, классификации и сопровождения подводных лодок, определения направления движения и передачи информации о них на береговые или корабельные пункты управления». Отмечается, что «указанные мероприятия позволили создать противолодочный рубеж протяженностью до 100 километров и шириной до 6 километров».

Также в исследовании сообщается о российских планах по развертыванию в районе мыса Тарханкут и на мысе Херсонес стационарных электромагнитных станций «Анаконда-СП», предназначенных для обнаружения и классификации подводно-диверсионных сил и средств на дальности до 30 километров.

В июле в Военно-морском институте США заявили, что атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик», на которой ранее в том же месяце произошел пожар, предназначена для развертывания в Северной Атлантике, в частности, проведения операций на условной линии, соединяющей Гренландию и Британские острова (Фареро-Исландском рубеже), где располагается американская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOund SUrveillance System (SOSUS).

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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