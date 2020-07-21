В Феодосии управляющая компания год выставляла жильцам счет за неоказанные услуги

По требованию Инспекции по жилищному надзору РК управляющей организацией г. Феодосия произведен перерасчет платы за жилищные услуги на сумму более 101 тыс. руб.

Об этом сообщила пресс-служба инспекции.

В рамках рассмотрения обращения собственников помещений, проживающих в многоквартирном доме № 11 по ул. Железнодорожная, пгт. Приморский, г. Феодосия, инспекцией проведена внеплановая документарная проверка в отношении МУП «Приморский» на предмет соблюдения требований при начислении платы за содержание общего имущества МКД.

При проведении проверки установлены факты необоснованного начисления платы за содержание общего имущества МКД за невыполненные работы (неоказанные услуги).

По результатам проверки управляющей организации выдано предписание принять исчерпывающие меры к перерасчету денежных средств, начисленных за содержание общего имущества МКД собственникам помещений многоквартирного дома № 11 по ул. Железнодорожная, пгт. Приморский, г. Феодосия за период с 26.12.2018 по 25.12.2019 по отдельным статьям Перечня услуг и работ по МКД (приложение к договору управления).

По требованию инспекции собственникам помещений в МКД произведен перерасчет платы за жилищные услуги на общую сумму 101 153,38 руб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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