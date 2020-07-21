Ученый рассказал о способе «в считанные секунды» уничтожить коронавирус

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Ультрафиолетовые лучи способны быстро и эффективно уничтожить коронавирус SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. К такому выводу пришла группа итальянских ученых под руководством профессора Миланского государственного университета, иммунолога Марио Клеричи.

Специалисты в области биологии и физики провели совместное исследование влияния ультрафиолета на коронавирус - возбудитель поместили в капли воды для имитации эффекта кашля или чихания зараженного COVID-19. При этом в разных каплях концентрация вируса различалась. Низкий уровень содержания коронавируса соответствовал ситуации, при которой в комнате находится зараженный человек, высокий – положению больного с тяжелой формой заболевания, а очень высокий уровень вообще не имел аналогов в практике.

Все образцы были подвергнуты воздействию солнечного излучения, причем ученые пробовали облучение разными дозами ультрафиолета. Однако, как оказалось, даже небольшой дозы было достаточно, чтобы инактивировать вирус. По словам Клеричи, исследователи также пробовали облучать коронавирус разными типами ультрафиолета - в длинноволновом (УФ-А), средневолновом (УФ-В) и коротковолновом (УФ-С) диапозоне. Во всех случаях излучение уничтожало возбудителя «в считанные секунды».

«Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком», - резюмировал иммунолог в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что именно этот факт объясняет спад эпидемии в Европе и в странах Северного полушария. Напротив, в Южном полушарии из-за прихода зимы и, как следствие, уменьшения активности солнца темпы пандемии вышли на пик.

В тексте использованы материалы: МК

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