Суд в Севастополе отказался выполнять странные требования застройщика

Строительная фирма хотела запретить правительству и Севприроднадзору выполнять свою работу.

Арбитражный суд Севастополя отказал застройщику ООО «СЗ Декор» в его желании запретить создание особо охраняемой территории «Фисташки у бухты Круглой». Как сообщает Независимое телевидение Севастополя, ссылаясь на определение суда, фирма выдвинула более чем масштабные требования.

«Декор» требовал признать незаконными общественные обсуждения по комплексному экологическому обследованию участка с реликтовой фисташковой рощей, организованные Севприроднадзором.

Также само обследование, обосновывающее создание ООПТ «Фисташки у бухты Круглой», по мнению застройщика, незаконно. «Декор» требовал аннулировать его результаты и итоги общественных обсуждений и не учитывать комплексное обследование.

Кроме того, застройщик потребовал вообще запретить Севприроднадзору и правительству города создавать ООПТ на аренудемом «Декором» участке.

Судья Арбитражного суда Александров на пяти листах объяснил заявителю, что он, в данном случае, не прав.

Следующее заседание суда назначено на 25 августа, к этому времени «Декор» должен предоставить документы, подтверждающие законность изменения целевого назначения участка с зеленой зоны на зону застройки.

Как пояснила сопредседатель Севастопольского регионального штаба ОНФ Наталия Мильчакова, эти документы получить крайне сложно – нужно поднимать все распоряжения администрации города. Поэтому «Декор» начал массированную атаку, не ограничиваясь Арбитражным судом.

«Такие, и еще более необоснованные претензии они направили в Минприроды РФ, Генеральному прокурору, прокурору Севастополя», – рассказала Наталия Мильчакова.

Напомним, ООО «Специализированный застройщик Декор» добивается строительства в районе фисташковой рощи в Омеге 11-этажки на 517 квартир и стоянки на 353 машино-места. Однако участок попал в перечень перспективных ООПТ. Севприроднадзор обяъвил общественные обсуждения по вопросу придания этому участку статуса ООПТ. В мае-июне 2020 шло голосование, где горожане решали, стоит ли сохранять фисташковую рощу в Омеге. Участие в голосовании приняли более 2300 человек, из которых создание ООПТ поддержали более 1300.

В процессе голосования происходили разные странные вещи. Так, например, застройщик – компания «СЗ Декор» – успел вырубить около 100 краснокнижных деревьев. После чего прорываться на строительную площадку надзорным органам пришлось с боем.

Кроме того, руководство фирм, связанных с «Декором», было замечено в попытке накрутки голосов. Между тем за создание ООПТ в Омеге высказывался в том числе врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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