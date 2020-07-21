Стало известно на сколько коронавирус сокращает жизнь человека

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Коронавирусная пандемия уже сократила среднюю продолжительность жизни почти на два года, утверждают исследователи. Эти шокирующие данные обращают вспять тенденцию, при которой современные люди живут дольше, чем их родители, бабушки и дедушки.

Исследование показало, что из-за этой пандемии средняя продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась почти на два года, сообщает Daily Mail.

Ожидаемая продолжительность жизни в Англии и Уэльсе неуклонно росла в течение последних 50 лет, а за последние десять лет оставалась неизменной. Но, по словам экспертов, кризис из-за коронавируса вернулся ситуацию к уровню 2008 года.

Но даже это может быть недооценкой реального ущерба, причиненного COVID-19: многие случаи увеличения смертности в первой половине 2020 года — от таких недугов как болезнь Альцгеймера, инсульт, диабет, астма, грипп и пневмония, – возможно, были вызваны недиагностированным коронавирусом.

COVID-19 сократил ожидаемую продолжительность жизни у женщин с 83,5 года в 2019 году до 81,8 года для тех, кто родился в первой половине 2020 года, и с 79,9 года до 78 лет для мужчин.

Ведущий исследователь Жозе Мануэль Абурто из социологического факультета Оксфордского университета рассказывает: «Мы представили оценки ожидаемой продолжительности жизни в 2019 году и первой половине 2020 года, которые показывают, что ожидаемая продолжительность жизни среди женщин и мужчин сократилась на 1,7 и 1,9 года соответственно между этими годами».

«Для сравнения, – продолжает Жозе Мануэль Абурто, – ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин в первой половине 2020 года снизилась до уровня 2008 года. Возможно, наши оценки избыточной смертности и ожидаемой продолжительности жизни занижены».

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении используется в качестве показателя здоровья населения.

В исследовании, размещенном на академическом веб-сайте до публикации в рецензируемом журнале, использовались официальные данные о смертности от всех причин, полученные от Управления национальной статистики начиная со 2 марта, когда в Англии и Уэльсе была впервые зарегистрирована смерть от COVID-19 – и до конца июня.

Исследователи сравнили эти данные с предыдущими тенденциями, изучая избыточную смертность, продолжительность жизни и неравенство в продолжительности жизни.

Более половины (54%) из 53 937 выявленных случаев смерти были зафиксированы среди мужчин.

В период с 2005 по 2019 год неравенство в продолжительности жизни медленно снижалось с 13,8 до 13,5 лет для женщин и с 15 до 14,7 года для мужчин, однако в первой половине 2020 года оно резко сократилось до 12,9 года для женщин и 14 лет для мужчин.

«Количественная оценка избыточных смертей и их влияния на ожидаемую продолжительность жизни при рождении дает более полную картину влияния COVID-19 на смертность. Вернется ли смертность к базовому уровню или даже упадет ниже, еще неизвестно», – утверждают исследователи.

Будущее влияние на продолжительность жизни остается неясным из-за возможности второй волны вируса.

Долгосрочные последствия COVID-19 для здоровья могут также привести к более ранней смерти. Но если наиболее уязвимые люди уже умерли, возможно, что мы увидим меньше смертей, чем ожидалось, до конца 2020 года, считают исследователи.

В тексте использованы материалы: МК

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