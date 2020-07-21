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Власть

Симферопольскую книжную ярмарку откроют на новом месте в выходные

Книжная ярмарка откроется в Симферополе на ул. Киевской в районе дома №114.

Открытие запланировано на ближайшие выходные, сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

«На предстоящие выходные будем планировать открытие книжной ярмарки. Управлению торговли и бытового обслуживания необходимо провести соответствующую работу с предпринимателями, чтобы они начали перевозить товар и оборудование на новое место», – цитирует Проценко пресс-служба горадминистрации.

По информации властей, основной объем работ по обустройству книжной ярмарки выполнен, в настоящее время рабочие устраняют мелкие недоработки.

Книжную ярмарку, располагающуюся на площади перед Дворцом культуры профсоюзов, изначально планировали переместить в сквер перед кинотеатром «Космос». Однако решение было пересмотрено, новым местом для размещения книжной ярмарки обозначена территория по ул. Киевской за Московским кольцом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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