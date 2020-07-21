Власть
Российские военные отрабатывали в Крыму удары ракетами
фото © Крым.реалии
В рамках внезапной проверки боеготовности на полигоне «Опук» в районе Феодосии, подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России перебросили личный состав и технику на больших десантных кораблях «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» и провели бой за высадку десанта на необорудованное побережье.
На месте российские военные отрабатывали удары ракетами по условному противнику.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«На подходе к району высадки корабли совместно с фронтовыми бомбардировщиками Су-24М авиации Южного военного округа отработали действия по подавлению противодесантной обороны противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб. В поддержку морского десанта с самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 на побережье был высажен тактический воздушный десант и десантно-штурмовая группа», – сказано в сообщении.
Указывается, что основными задачами учения стали организация взаимодействия между пунктами управления штаба бригады, командно-наблюдательными пунктами батальонов и дивизионов в реальном розыгрыше боевых действий, а также отработка взаимодействия штаба руководства с корабельной группировкой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России. Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма. Военно-морской флот России отправил в Сирию группу тренированных военных дельфинов предположительно из Севастополя.
Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году. Бывший начальник Генштаба Украины возложил всю ответственность за сдачу Крыма на Турчинова.
Внезапная проверка боеготовности войск в Крыму: Россия усилила систему ПВО. Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в ходе внезапной проверки боеготовности на юге России и в Крыму.
Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки
Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.
Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу видео
О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.
Завтра Симферополь на сутки оставят без воды
По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.
Крупное ДТП в Крыму: погибло два человека
Два человека погибли и двое пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Красногвардейском районе Крыма.
6 часов назад
В Крыму объяснили странные цены на отдых
13 часов назад
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса
12 часов назад
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России
13 часов назад
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
10 часов назад
Ливень затопил дома и размыл дороги в Бахчисарае
9 часов назад
«Ляжем под экскаваторы»: крымчане рассказали о защите местной реки
Жители села Межгорье Белогорского района сообщают, что работы по так называемой расчистке русла местной реки Бурульча удалось остановить.