Российские военные отрабатывали в Крыму удары ракетами

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В рамках внезапной проверки боеготовности на полигоне «Опук» в районе Феодосии, подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России перебросили личный состав и технику на больших десантных кораблях «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» и провели бой за высадку десанта на необорудованное побережье.

На месте российские военные отрабатывали удары ракетами по условному противнику.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«На подходе к району высадки корабли совместно с фронтовыми бомбардировщиками Су-24М авиации Южного военного округа отработали действия по подавлению противодесантной обороны противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб. В поддержку морского десанта с самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 на побережье был высажен тактический воздушный десант и десантно-штурмовая группа», – сказано в сообщении.

Указывается, что основными задачами учения стали организация взаимодействия между пунктами управления штаба бригады, командно-наблюдательными пунктами батальонов и дивизионов в реальном розыгрыше боевых действий, а также отработка взаимодействия штаба руководства с корабельной группировкой.

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