Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.3
воздух +21
море +24

Власть

Российские военные отрабатывали в Крыму удары ракетами

19:29 вторник, 21 июля 2020
Российские военные отрабатывали в Крыму удары ракетами

фото © Крым.реалии

В рамках внезапной проверки боеготовности на полигоне «Опук» в районе Феодосии, подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России перебросили личный состав и технику на больших десантных кораблях «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» и провели бой за высадку десанта на необорудованное побережье.

На месте российские военные отрабатывали удары ракетами по условному противнику.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«На подходе к району высадки корабли совместно с фронтовыми бомбардировщиками Су-24М авиации Южного военного округа отработали действия по подавлению противодесантной обороны противника с выполнением артиллерийских и ракетных стрельб. В поддержку морского десанта с самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 на побережье был высажен тактический воздушный десант и десантно-штурмовая группа», – сказано в сообщении.

Указывается, что основными задачами учения стали организация взаимодействия между пунктами управления штаба бригады, командно-наблюдательными пунктами батальонов и дивизионов в реальном розыгрыше боевых действий, а также отработка взаимодействия штаба руководства с корабельной группировкой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России. Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма. Военно-морской флот России отправил в Сирию группу тренированных военных дельфинов предположительно из Севастополя.

Экс-начальник Генштаба ВСУ назвал виновных в сдаче Крыма в 2014 году. Бывший начальник Генштаба Украины возложил всю ответственность за сдачу Крыма на Турчинова.

Внезапная проверка боеготовности войск в Крыму: Россия усилила систему ПВО. Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в ходе внезапной проверки боеготовности на юге России и в Крыму.

Происшествия
Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки

Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки

Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.

Странности
Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу

Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу видео

О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.

Власть
Завтра Симферополь на сутки оставят без воды

Завтра Симферополь на сутки оставят без воды

По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.

Общество
«Ляжем под экскаваторы»: крымчане рассказали о защите местной реки

«Ляжем под экскаваторы»: крымчане рассказали о защите местной реки

Жители села Межгорье Белогорского района сообщают, что работы по так называемой расчистке русла местной реки Бурульча удалось остановить.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации