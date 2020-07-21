Реконструкция парка в Севастополе: жители жалуются на вырубку деревьев

В Севастополе завершилась реконструкция парка имени Николая Музыки, расположенного в спальном районе между проспектом Генерала Острякова и улицей Николая Музыки.

По словам местных жителей, в ходе реконструкции строители вырубили часть деревьев, из-за этого в парке образовались пустые площадки, на которых растут сорняки.

В ходе реконструкции парк был разделен на несколько площадок: детская площадки с северной стороны, спортивная площадка для игры в теннис и мини-футбол с южной стороны, тренажерная площадка, а также вольер для выгула собак.

Все площадки соединены дорожками, покрытыми плиткой или асфальтом. На некоторых пустых местах посажены молодые деревья.

Севастопольское издание «Форпост» назвало это парк «лысым» из-за вырубленных в ходе реконструкции деревьев.

В прошлом году один из представителей фирмы-подрядчика, которая занималась реконструкцией парка, сообщил журналистам, что деревья на этой территории были вырублены, потому что они якобы были больными, однако он не смог объяснить, почему деревья вырубили ровными площадками – в одних местах деревья полностью сносили, а в других их сохраняли.

Ранее сообщалось, что в Севастополе началась реконструкция детского парка, расположенного в центре города на улице Одесской, а также возобновился ремонт улицы Гоголя, которая соединяет центральное кольцо города с проспектом генерала Острякова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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