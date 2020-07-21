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Реконструкция парка в Севастополе: жители жалуются на вырубку деревьев
В Севастополе завершилась реконструкция парка имени Николая Музыки, расположенного в спальном районе между проспектом Генерала Острякова и улицей Николая Музыки.
По словам местных жителей, в ходе реконструкции строители вырубили часть деревьев, из-за этого в парке образовались пустые площадки, на которых растут сорняки.
В ходе реконструкции парк был разделен на несколько площадок: детская площадки с северной стороны, спортивная площадка для игры в теннис и мини-футбол с южной стороны, тренажерная площадка, а также вольер для выгула собак.
Все площадки соединены дорожками, покрытыми плиткой или асфальтом. На некоторых пустых местах посажены молодые деревья.
Севастопольское издание «Форпост» назвало это парк «лысым» из-за вырубленных в ходе реконструкции деревьев.
В прошлом году один из представителей фирмы-подрядчика, которая занималась реконструкцией парка, сообщил журналистам, что деревья на этой территории были вырублены, потому что они якобы были больными, однако он не смог объяснить, почему деревья вырубили ровными площадками – в одних местах деревья полностью сносили, а в других их сохраняли.
Ранее сообщалось, что в Севастополе началась реконструкция детского парка, расположенного в центре города на улице Одесской, а также возобновился ремонт улицы Гоголя, которая соединяет центральное кольцо города с проспектом генерала Острякова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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