Разбой средь бела дня: в Евпатории поймали банду грабителей

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Сотрудники полиции Евпатории по горячим следам задержали банду из пяти человек.

За час они ограбили местного жителя и туриста, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На 31-летнего евпаторийца банда напала около трех часов дня. У мужчины отобрали телефон и 1500 рублей. Спустя час разбойникам подвернулся турист из Челябинска. У 34-летнего гостя крымского курорта злоумышленники забрали мобильный телефон, золотое кольцо и 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила, по словам туриста, более 200 тысяч рублей.

После нападения потерпевший сразу же обратился в полицию. Молодых людей задержали по горячим следам. Оказалось, что все они ранее уже были судимы за преступления имущественного характера.

«В настоящее время следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Задержанные частично признали свою вину. Сотрудниками полиции изъяты похищенные вещи», - сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Теперь злоумышленников ждет судебное разбирательство. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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