Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки

фото © MarineTraffic

Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.

Об этом сообщили в МИД России.

Напомним, ранее сообщалось о захвате 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера «Curacao Trader». По данным сайта Dryad Global, он направлялся в Того, когда восемь человек с оружием приблизились к нему и поднялись на борт.

Как подчеркнули сотрудники консульства России в Нигерии, в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и скорейшего освобождения российских граждан.

Напомним, пиратские абордажи у берегов Африки – достаточно регулярное явление. Так, в мае 2020 года были освобождены пленные члены команды контейнеровоза «Томми Ричер», а в январе этого года сообщалось о захвате команды судна «Ambika».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте спасатели сняли с дерева женщину, полезшую спасать кота. В службу спасения поступила информация о том, что в г. Ялта женщина залезла на дерево с целью снять кота и не может самостоятельно спуститься.

В Саках средь бела дня украли плитку с тротуара. Глава администрации Сак Александр Овдиенко выложил на своей странице в Facebook фото, на котором видно, как группа людей снимает плитку и складирует в прицеп автомобиля.

Под Алуштой микроавтобус увяз в размытом дождем грунте. По информации пресс-службы МЧС РК, вчера поступила информация о том, что в районе с. Семидворье (городской округ Алушта) микроавтобус «Toyota» съехал в промоину с грунтовой дороги.

В лобовом ДТП в Крыму пострадало четыре человека. Четыре человека получили травмы разной степени тяжести в аварии, которая случилась накануне вечером в Бахчисарайском районе.