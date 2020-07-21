Происшествия
Пятеро севастопольцев попали в пиратский плен у берегов Африки
фото © MarineTraffic
Среди людей, взятых в заложники 17 июля 2020-го при нападении пиратов на судно «Curacao Trader» в 210 милях от побережья Бенина, есть пятеро севастопольцев.
Об этом сообщили в МИД России.
Напомним, ранее сообщалось о захвате 13 из 19 членов российско-украинского экипажа танкера «Curacao Trader». По данным сайта Dryad Global, он направлялся в Того, когда восемь человек с оружием приблизились к нему и поднялись на борт.
Как подчеркнули сотрудники консульства России в Нигерии, в настоящее время принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и скорейшего освобождения российских граждан.
Напомним, пиратские абордажи у берегов Африки – достаточно регулярное явление. Так, в мае 2020 года были освобождены пленные члены команды контейнеровоза «Томми Ричер», а в январе этого года сообщалось о захвате команды судна «Ambika».
В тексте использованы материалы: Форпост
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