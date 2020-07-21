Прогноз погоды в Крыму на вторник 21 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 21 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами шквал), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 29, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер С 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 23, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 23, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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