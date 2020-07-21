Власть
После падения ворот на ребенка в Севастополе решили проверить все спортплощадки
Все спортивные площадки в Севастополе будут проверены после падения футбольных ворот на ребенка.
Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. губернатора города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь».
Отмечается, что соответствующее поручение Развожаев дал всем ответственным структурам.
Футбольные ворота упали на ребенка 16 июля. Из-за инцидента ребенок получил перелом грудных позвонков. По данному факту СК проводит проверку. Сотрудники ведомства, в том числе, намерены дать оценку действиям сотрудников управляющей компании.
Как пояснил сегодня на совещании вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, ворота были переданы на хранение жильцам многоэтажки.
«Жители письменно обратились с просьбой не устанавливать эти ворота на спортивную площадку. Попросили обустроить баскетбольные щиты. Баскетбольные щиты были обустроены. Ворота, которые были закуплены, были переданы жильцам на хранение. Они их самостоятельно выставили обратно, они закреплены не были. По проекту ворота должны были быть закреплены, зацементированы, но по просьбе жителей были отданы им», – сказал он.
По информации директора городского департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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