Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +25
море +24

Власть

После падения ворот на ребенка в Севастополе решили проверить все спортплощадки

Все спортивные площадки в Севастополе будут проверены после падения футбольных ворот на ребенка.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил и.о. губернатора города Михаил Развожаев, передает «Новый Севастополь». 

Отмечается, что соответствующее поручение Развожаев дал всем ответственным структурам.

Футбольные ворота упали на ребенка 16 июля. Из-за инцидента ребенок получил перелом грудных позвонков. По данному факту СК проводит проверку. Сотрудники ведомства, в том числе, намерены дать оценку действиям сотрудников управляющей компании.

Как пояснил сегодня на совещании вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, ворота были переданы на хранение жильцам многоэтажки.

«Жители письменно обратились с просьбой не устанавливать эти ворота на спортивную площадку. Попросили обустроить баскетбольные щиты. Баскетбольные щиты были обустроены. Ворота, которые были закуплены, были переданы жильцам на хранение. Они их самостоятельно выставили обратно, они закреплены не были. По проекту ворота должны были быть закреплены, зацементированы, но по просьбе жителей были отданы им», – сказал он.

По информации директора городского департамента здравоохранения Сергея Шеховцова, состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты назвали парки и скверы, которые хотят «капитально отремонтировать». До конца года в Большой Ялте обещают провести капитальный ремонт в восьми парках и скверах.

Хотят вывезти весь щебень: жители крымского села протестуют против «очистки реки». Жители села Межгорье Белогорского района Крыма протестуют против работ по очистке русла реки Бурульча в рамках российского экологического проекта.

Симферополь на сутки останется без воды. По информации ГУП РК «Вода Крыма», в связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:00 22.07.2020 до 09:00 23.07.2020 будет ограничено водоснабжение.

Часть Алушты останется без водоснабжения на этой неделе. В Алуште 21 июля с 21:00 до 5:00 22 июля возможны перебои или полное отсутствие водоснабжения из-за аварийных работ.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса

За 20 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

Коронавирус в Крыму
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.

Власть
Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма

Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма

Военно-морской флот России отправил в Сирию группу тренированных военных дельфинов предположительно из Севастополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации