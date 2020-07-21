«Половые преступления против ребенка»: в Крыму возбудили дело на сотрудников соцслужбы

В Крыму управление Следкома сообщает о половых преступлениях в отношении ребенка.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными работниками «Советского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи». Их подозревают в «недобросовестном отношении к службе», в результате чего в отношении ребенка были совершены половые преступления.

«В настоящее время Кировским межрайонным следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении жителя Советского района и его 15-летнего пасынка. Следствием им предъявлено обвинение в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней родственницы», – сообщили в ведомстве.

Согласно информации, некоторое время назад девочка приехала погостить в Севастополь к крестному и тете, где поделилась с ними упомянутыми фактами.

«Установлено, что отчим и старший брат с 2014 по май 2020 года совершали в отношении девочки преступления сексуального характера, держа ее в страхе. Сам ребенок признался, что пытался рассказать матери о насилии, однако женщина в настоящее время этот факт категорически отрицает», – утверждают в ведомстве.

Указывается, что в настоящее время по ходатайству следствия судом отчим и старший брат заключены под стражу.

Как сообщают в пресс-службе, ранее семья состояла на учете в ГБУ РК «Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи», но в феврале 2019 года была досрочно снята с социального паторнажа.

«Однако, согласно данным на июль текущего года, семья находилась в социально-опасном положении – дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим трудоустроены не были, периодически употребляли спиртные напитки. Несмотря на это, должностными лицами социального центра не проводились должные профилактические мероприятия с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка» – сообщают в Следкоме.

По информации ведомства, в настоящее время пострадавшая девочка находится у родственников, еще двое детей – мальчики 2008 и 2012 года рождения – изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр.

Сообщается, что в рамках следствия устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся соответствующие экспертизы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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