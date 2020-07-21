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Общество

Погода в Крыму: названо негативное последствие жары для здоровья

09:03 вторник, 21 июля 2020
Погода в Крыму: названо негативное последствие жары для здоровья

фото © konoshskayacrb.ru

Продолжительная жара может негативно сказаться на качестве сна.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказала невролог-сомнолог Елена Царева.

Она пояснила, что высокая температура воздуха мешает погрузиться в глубокий сон. Оптимальной для сна температурой российские ученые считают 21-23 градуса.

Чтобы лучше заснуть в жару, сомнолог порекомендовала ложиться в проветренном и прохладном помещении, закрывать окна днем и открывать вечером. Также стоит отказаться от одеял и укрываться простынями.

Ранее врачи раскрыли главную опасность жары для здоровья: в первую очередь такая погода несет риск для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями людей. Кроме того, жара оказывает дополнительную нагрузку на дыхательные органы.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на два дня объявили штормовое предупреждение. В Крыму в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 20 июля прогнозируют непогоду.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 20 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 20 июля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 июля.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 18 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 18 июля.

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