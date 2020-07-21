Под Алуштой микроавтобус увяз в размытом дождем грунте

По информации пресс-службы МЧС РК, вчера поступила информация о том, что в районе с. Семидворье (городской округ Алушта) микроавтобус «Toyota» съехал в промоину с грунтовой дороги.

Вчера в 15:25 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что в районе с. Семидворье (городской округ Алушта) микроавтобус «Toyota» съехал в промоину с грунтовой дороги, в машине семья, состоящая из 3-х взрослых и двух детей (3 и 4 года), самостоятельно выехать не могут. Необходима помощь спасателей.

К месту немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 ед. специализированной техники.

По прибытии к месту сотрудники «КРЫМ-СПАС» стабилизировали машину, с помощью лебедки предотвратили угрозу опрокидывания. Затем с помощью такелажного оборудования отбуксировали машину на безопасный участок дороги. В медицинской помощи не нуждались.

Крымские спасатели рекомендуют автолюбителям воздержаться от поездок по труднопроходимым участкам полуострова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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