Происшествия
Под Алуштой микроавтобус увяз в размытом дождем грунте
По информации пресс-службы МЧС РК, вчера поступила информация о том, что в районе с. Семидворье (городской округ Алушта) микроавтобус «Toyota» съехал в промоину с грунтовой дороги.
Вчера в 15:25 оперативному дежурному «КРЫМ-СПАС» поступила информация о том, что в районе с. Семидворье (городской округ Алушта) микроавтобус «Toyota» съехал в промоину с грунтовой дороги, в машине семья, состоящая из 3-х взрослых и двух детей (3 и 4 года), самостоятельно выехать не могут. Необходима помощь спасателей.
К месту немедленно выдвинулась дежурная смена специалистов Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 ед. специализированной техники.
По прибытии к месту сотрудники «КРЫМ-СПАС» стабилизировали машину, с помощью лебедки предотвратили угрозу опрокидывания. Затем с помощью такелажного оборудования отбуксировали машину на безопасный участок дороги. В медицинской помощи не нуждались.
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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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