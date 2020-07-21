Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

фото © Новости Крыма

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.

Итоги тестирования опубликованы в британском медицинском журнале The Lancet.

«Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 вызывает увеличение антител к коронавирусу к 28 дню», — говорится в статье. Также указывается, что препарат показал признаки эффективности и безопасности.

Нейтрализующие антитела появились более чем у 90 процентов участников исследования. У получавших оксфордскую вакцину также отмечалось повышение количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток.

18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса. Компания выступит в роли своего рода хаба для поставок вакцины в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, а также СНГ.

В Великобритании разработкой вакцины от COVID-19 занимаются два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемый в Оксфорде препарат начали испытывать на людях 23 апреля. Позднее партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названы шесть главных симптомов коронавируса. Ученые выделили шесть различных типов COVID-19, каждый из которых основан на «группе симптомов», которые помогут контролировать тех, кто может быть уязвим для заражения коронавирусом.

Вирусолог назвал две причины более легкой второй волны коронавируса. Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН заявил, что вирус летом ослабевает, а люди научились соблюдать гигиену.

Коронавирус в Ялте: все подробности. Заразились сотрудники местной администрации и не только.

В Севастополе дети продолжают активно заражаться коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.