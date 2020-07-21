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Коронавирус в Крыму

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

10:50 вторник, 21 июля 2020
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

фото © Новости Крыма

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.

Итоги тестирования опубликованы в британском медицинском журнале The Lancet.

«Вакцина ChAdOx1 nCoV-19 вызывает увеличение антител к коронавирусу к 28 дню», — говорится в статье. Также указывается, что препарат показал признаки эффективности и безопасности.

Нейтрализующие антитела появились более чем у 90 процентов участников исследования. У получавших оксфордскую вакцину также отмечалось повышение количества T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток.

18 июля сообщалось, что российская фармкомпания «Р-Фарм» по договоренности с англо-шведской компанией AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса. Компания выступит в роли своего рода хаба для поставок вакцины в 30-50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Европы, а также СНГ.

В Великобритании разработкой вакцины от COVID-19 занимаются два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Разрабатываемый в Оксфорде препарат начали испытывать на людях 23 апреля. Позднее партнером исследований стала фармацевтическая компания AstraZeneca.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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