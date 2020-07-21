Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.6
воздух +25
море +24

Коронавирус в Крыму

Названы шесть главных симптомов коронавируса

08:46 вторник, 21 июля 2020
Названы шесть главных симптомов коронавируса

фото © pixabay.com

Ученые выделили шесть различных типов COVID-19, каждый из которых основан на «группе симптомов», которые помогут контролировать тех, кто может быть уязвим для заражения коронавирусом.

Коронавирус проявляется в шести различных формах, и у каждой есть «особая группа симптомов» – к такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришли ученые.

Данные, собранные при помощи разработанного в Королевском колледже Лондона приложения для изучения симптомов COVID-19, использовались для прогнозирования того, каким пациентам потребуется госпитализация на основании их ранних симптомов.

Эксперты говорят, что полученные результаты могут иметь важнее значение для выявления и лечения наиболее уязвимых пациентов и тех, кому угрожает тяжелый типа COVID перед возможной второй волной.

Тремя основными симптомами коронавируса считаются непрерывный кашель, лихорадка и потеря обоняния, но есть и другие симптомы, которые включают головные боли и диарею. Исследователи изучали, проявляются ли определенные симптомы вместе.

Ученые использовали данные, собранные у 1600 пациентов с COVID в Великобритании и США в период с марта по апрель.

Исследование, которое еще предстоит проанализировать, выявило шесть групп симптомов, представляющих шесть типов COVID-19.

Эти кластеры становятся все более серьезными, начиная от симптомов гриппа без повышенной температуры и заканчивая жаром, сопровождающимся еще и диареей.

Далее выделены три «тяжелых» кластера: первый вызывает усталость, второй — спутанность сознания, а последний - проблемы с брюшной полостью и дыханием.

Исследовательская команда обнаружила, что пациенты с большей вероятностью относятся к этим тяжелым типам, если они старше, имеют избыточный вес и страдают от основных состояний.

Ученые разработали модель, чтобы предсказать, в какой кластер попадает пациент, и риск госпитализации на основании его возраста, пола, индекса массы тела и ранее существовавших состояний.

Этот инструмент прогнозирования может обеспечить раннее предупреждение о том, кому, вероятно, потребуется интенсивная терапия, исходя из ранних симптомов.

Автор исследования, доктор Клэр Стивс из Королевского колледжа в Лондоне, говорит, что если вы сможете предсказать этих уязвимых людей раньше, «у вас есть время, чтобы оказать им поддержку и принять ранние меры», чтобы сократить число госпитализаций.

В тексте использованы материалы: МК

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Ялте: все подробности. Заразились сотрудники местной администрации и не только.

В Севастополе дети продолжают активно заражаться коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом.

Эксперты не ждут второй волны коронавируса в крупных городах. Общий подъем заболеваемости респираторными инфекциями осенью будет, но оценить, какой вклад туда внесет новый коронавирус, пока невозможно.

В Севастополе - всплеск: коронавирус подтвержден сразу у 13 человек. Новая коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 13 человек в Севастополе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса

В Крыму выявили 11 новых случаев коронавируса

За 20 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Власть
В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

В глубинах Черного моря обнаружили тайное оружие России

Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.

Коронавирус в Крыму
Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу испытаний.

Власть
Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма

Американцы нашли в Сирии боевых дельфинов из Крыма

Военно-морской флот России отправил в Сирию группу тренированных военных дельфинов предположительно из Севастополя.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации