На 39 улицах Симферополя пообещали обновить дорожную разметку

В крымской столице в рамках муниципального контракта в текущем году нанесут и обновят дорожную разметку на 39 улицах.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

«Подрядная организация обновит дорожную разметку на пешеходных переходах, а также нанесет осевые и стоп-линий на дорогах крымской столицы», - отметил Маляров.

Кроме того, он добавил, что общая стоимость работ составляет более 8 миллионов рублей.

«На сегодняшний день сотрудники МБУ «Города» наносят элементы разметки желтого цвета.Так, за прошедшею неделю сотрудники «Города» выполнили работу по нанесению дорожной разметки «пешеходный переход» на улицах Авиационная, Киевская, Леси Украинки, Ак-Кая, Кечкеметская, Героев Сталинграда, Гоголя общей площадью 1 560 погонных метров. Также сотрудники учреждения нанесли дорожную разметку «стоп-линия» на улицах Киевская, Леси Украинки, Кечкеметская и «желтый зигзаг» на улице Авиационная», - сказал Маляров.

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