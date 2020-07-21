Мэр Ялты обратился напрямую к президенту США Трампу

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О том получил ли президент США это обращение, не сообщается.

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт обратился к президенту США Дональду Трампу. Видеоролик размещен в Youtube.

«Я хотел бы обратиться к президенту Трампу, как к человеку, от которого зависит окончательное принятие решений. Нам стало известно о том, что в Америке обсуждается вопрос сноса основателя Аляски (ред. - Александр Баранов), обсуждается вопрос сноса памятников тем президентам Америки, которые дружили с Россией и по-доброму относились к нашей стране. Я хочу подтвердить, что и Россия, и Ялта дружелюбный город, дружелюбная страна, и у нас в Ялте имеется улица Рузвельта, где установлен бюст одному из ваших президентов. И мы готовы принять бюсты наших друзей, установить их на улице Рузвельта и пригласить вас в гости на открытие этих памятников уже здесь в Ялте, будем рады», - сказал Иван Имгрунт.

Как известно, в Соединенных Штатах Америки проходят акции протеста против расизма и произвола полиции, которые сопровождаются беспорядками, мародерством, выливаются в ожесточенные столкновения. Сносят протестующие и памятники. Под угрозой сейчас находится памятник Франклину Рузвельту, возглавлявшему США во время мирового экономического кризиса и Второй мировой войны, а также Александру Баранову - русскому государственному деятелю, предпринимателю, первому Главному правителю русских

Напомним, что Дональда Трампа, еще как кандидата в президенты США, в 2015 году в Ялту приглашал экс-глава столицы ЮБК Андрей Ростенко.

В апреле 2017 года в Ялте торжественно открыли памятник 32-му президенту США Франклину Делано Рузвельту. Монумент установили на одноименной улице.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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