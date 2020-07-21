«Ляжем под экскаваторы»: крымчане рассказали о защите местной реки

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Жители села Межгорье Белогорского района сообщают, что работы по так называемой расчистке русла местной реки Бурульча удалось остановить.

Белогорцы уверены, что под видом очищения реки от мусора, пытаются вывозить щебень. Жители настроены решительно и готовы возобновить протесты, если работа тяжелой техники на реке возобновится.

Об этом сообщил местный житель Михаил.

По его словам, 20 июля на место расчистки реки приехали представители местного поселкового совета и управления полиции по экономическим преступлениям, которые, как сообщил мужчина, «составили протоколы и изъяли технику».

«Мы не против, чтобы укрепляли берега реки, мы только за. Но, когда нам не могут пояснить, кто и на каком основании может вывозить этот материал, нет элементарных разрешительных бумажек. Когда трактор заезжает в русло реки, какая здесь может быть норма и правила? Если опять приедет техника, то придется ложиться уже под экскаваторы и лежать там», – сказал Михаил.

Официальных комментариев власти Крыма относительно этих событий пока нет.

Накануне жители села Межгорье протестовали против работ тяжелой техники на реке Бурульча. Селяне заявили, что это может нарушить русло реки, а также высказали свои опасения относительно нелегальной добычи природных материалов из реки.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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