Общество
Ливень затопил дома и размыл дороги в Бахчисарае
После сильного ливня, который накрыл Крым ночью во вторник, в Бахчисарае частично затопило дома и размыло несколько дорог, сообщает пресс-служба администрации города.
«В районе улицы Речная произошло частичное подтопление домовладений. Прямо сейчас решают все проблемы. В помощь также была направлена техника из Симферополя», - говорится в сообщении.
В администрации пообещали, что все подтопления и другие происшествия, вызванные стихией, будут устранены.
Ливень затронул не только Бахчисарай, но и Симферополь. Очевидцы в социальных сетях выложили ролик, на котором видно, как после дождя размыло дорогу в районе Петровской балки.
В комментариях люди отмечают, что такая ситуация происходит каждый раз, когда город накрывает непогода.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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