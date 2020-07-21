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Общество

Ливень затопил дома и размыл дороги в Бахчисарае

13:10 вторник, 21 июля 2020

После сильного ливня, который накрыл Крым ночью во вторник, в Бахчисарае частично затопило дома и размыло несколько дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

«В районе улицы Речная произошло частичное подтопление домовладений. Прямо сейчас решают все проблемы. В помощь также была направлена техника из Симферополя», - говорится в сообщении.

В администрации пообещали, что все подтопления и другие происшествия, вызванные стихией, будут устранены.

Ливень затронул не только Бахчисарай, но и Симферополь. Очевидцы в социальных сетях выложили ролик, на котором видно, как после дождя размыло дорогу в районе Петровской балки.

В комментариях люди отмечают, что такая ситуация происходит каждый раз, когда город накрывает непогода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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