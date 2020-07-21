Крымчан и туристов обещают избавить от заторов на выезде из Симферополя

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Жителей Крыма и туристов обещают избавить от заторов на выезде из Симферополя.

До сих пор движение по трассе Таврида осуществлялось по 2 полосам с разрешенной скоростью до 60 км в час.

С 20 июля на отрезке от Симферополя до Белогорска открыты для движения 4 полосы, а разрешенная скорость увеличена до 90 км в час.

Правда, на перекрестках Русаковка – Зеленогорское, Цветочное – Ароматное, а также возле сел Крымская Роза и Донское еще не успели сделать надземные пешеходные переходы, поэтому там движение сужается дог двух полос, а скорость ограничивается до 50 км.

«Эти участки будут переводиться на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов, позволяющих пересечь по ним основной ход трассы, – сообщили представители подрядчика. – Увеличение пропускной способности на участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки».

Напомним, общая протяженность трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя составит 250,7 км. На сегодняшний день готово 92% дороги. Полностью движение планируется открыть в сентябре, а ввод дороги в эксплуатацию назначен на декабрь текущего года.

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