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Крымчан и туристов обещают избавить от заторов на выезде из Симферополя

Крымчан и туристов обещают избавить от заторов на выезде из Симферополя

фото © Новости Крыма

Жителей Крыма и туристов обещают избавить от заторов на выезде из Симферополя.

До сих пор движение по трассе Таврида осуществлялось по 2 полосам с разрешенной скоростью до 60 км в час.

С 20 июля на отрезке от Симферополя до Белогорска открыты для движения 4 полосы, а разрешенная скорость увеличена до 90 км в час.

Правда, на перекрестках Русаковка – Зеленогорское, Цветочное – Ароматное, а также возле сел Крымская Роза и Донское еще не успели сделать надземные пешеходные переходы, поэтому там движение сужается дог двух полос, а скорость ограничивается до 50 км.

«Эти участки будут переводиться на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов, позволяющих пересечь по ним основной ход трассы, – сообщили представители подрядчика. – Увеличение пропускной способности на участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки».

Напомним, общая протяженность трассы «Таврида» от Керчи до Севастополя составит 250,7 км. На сегодняшний день готово 92% дороги. Полностью движение планируется открыть в сентябре, а ввод дороги в эксплуатацию назначен на декабрь текущего года.

В тексте использованы материалы: Новый день

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В один из районов Керчи перестали ходить троллейбусы, украли электроподстанцию. Несколько недель в Керчи троллейбусы не едут в район Войкова. Причина – электроподстанцию, которая обеспечивала эту троллейбусную линию, неизвестные разобрали и увезли.

В Симферополе возобновили круглосуточный троллейбусный «экспресс» из аэропорта. Предприятие «Крымтроллейбус» сообщает о возобновлении с 17 июля в Симферополе движения круглосуточного маршрута №20 «Экспресс» от нового терминала аэропорта до железнодорожного вокзала.

Спасатели в Крыму предупреждают об опасности на перегруженных трассах полуострова. В МЧС Крыма сообщают о том, что в данный летний период трассы полуострова «несут серьезную транспортную нагрузку» и призывают водителей к осторожности.

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