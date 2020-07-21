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Происшествия

Крупное ДТП в Крыму: погибло два человека

15:41 вторник, 21 июля 2020

Два человека погибли и двое пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Красногвардейском районе Крыма.

Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Крыму.

«Ориентировочно в 14.00 на автомобильной дороге Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта в районе поселка Октябрьское водитель Lada Priora, предварительно, при совершении обгона допустил боковой занос автомобиля, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который двигался по указанной дороге со стороны Джанкоя в сторону Симферополя по своей полосе. В результате ДТП водитель и пассажиры Lada Priora смертельно травмированы, водитель и пассажиры Volkswagen получили телесные повреждения», – сообщили в УГИБДД.

На месте работают врачи, сотрудники ГИБДД и МЧС. Информация о происшествии уточняется.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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