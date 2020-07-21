Курортный сезон
Развитие сюжета: В Крыму объяснили странные цены на отдых ● Резкий рост: в Севастополе коронавирус подтвержден у шестерых человек ● Большинство крымских пляжей нужно срочно реконструировать ● Бывший главный санврач России: отдых в Крыму в этом году опасен ● Легализация мини-отелей в Крыму невозможна из-за сумбура
Коронавирус все спишет: в Крыму сэкономили на пляжах, туристам не хватает места
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В Крыму текущим летом так переживали, что туристический сезон сорвется из-за эпидемии коронавируса, что не успели подготовить пляжи. Особенно это касается ЮБК.
На южном берегу Крыма практически нет природных пляжей: все существующие были организованы в 70 – 80 годах прошлого века, и каждый год должны подсыпаться, так как зимние шторма смывают в море гальку. Подсыпают пляжи обычно в мае, но в этом году этой работой никто не занимался.
«В мае и июне были закрыты предприятия, которые предоставляют щебень, а также те, кто мог выполнить работу по выравниванию. Элементарно даже не смогли обследовать морское дно, так как никто не работал», – заявил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Это объяснение вызывает недоумение: во-первых, предприятии по производству стройматериалов в числе первых получали разрешение на работу в условиях режима повышенной готовности – капстроительство и ремонт дорог велись в Крыму и в апреле, и в мае, и в июне. И совершенно непонятно, кто мешал заниматься обследованием дна: эта работа не требует массовости и не несет угрозы распространения коронавируса. Другое дело, что арендаторы и владельцы пляжей не спешили вкладываться в эту работу, опасаясь напрасных трат в случае, если бы сезон так и не начался.
И в результате, пляжи оказались не готовы: шторма «откусили» значительную часть береговой территории, отдыхающим просто не хватает места. Заниматься отсыпкой сейчас бессмысленно: для превращения щебня в гальку нужно около месяца плюс достаточно активное море.
Напомним, на прошлой неделе экс-прокурор РК Наталья Поклонская раскритиковала пляжи западного побережья, заявив: «Заросшие и неубранные пляжи Сакского района – это уже наглость».
В тексте использованы материалы: Новый день
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